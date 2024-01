Tỷ giá hôm nay (15/1): Đồng USD thị trường tự do tăng mạnh so với cuối tuần trước

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 15/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23,976 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tăng 0,14%, đạt mốc 102,43.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,124 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,998 VND/Euro – 27,629 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm nhẹ tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,260 và mức bán ra là 24,630, giảm 5 đồng so với phiên giao dịch ngày 12/1.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh so với phiên cuối tuần. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,890 – 24.940 VND/USD tăng 125 VND ở chiều mua và 135 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 13/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,260 VND 24,630 VND Vietinbank 24,255 VND 24,715 VND BIDV 24,330 VND 24,630 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,137 VND 27,572 VND Vietinbank 25,975 VND 27,475 VND BIDV 26,377 VND 27,588 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.45 VND 173 VND Vietinbank 164.9 VND 174.6 VND BIDV 164.92 VND 173.57 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY tiếp tục mắc kẹt quanh mốc 102 trong tuần vừa qua. Kỳ vọng về lãi suất của Mỹ đã thay đổi theo hướng ôn hòa vào tuần trước, khi các nhà giao dịch định giá gần 160 điểm cơ bản sẽ được cắt giảm trong năm nay.

Kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất tăng, bất chấp dữ liệu lạm phát tăng trong tháng 12. Trong bối cảnh này, đồng USD khó có thể phục hồi trở lại, chỉ dao động quanh mức 102 kể từ đầu năm 2024.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro giảm nhẹ trong tuần vừa qua, nhưng vẫn ở trên mức hỗ trợ gần 1,0930. Mức hỗ trợ tiếp theo đối với đồng tiền chung châu Âu này là 1,0880. Việc phá vỡ dưới mức này có thể sẽ khiến đồng Euro giảm xuống dưới mức 1,08 và thậm chí là 1,07. Trong khi đó, mức kháng cự đối với chỉ số EUR/USD là khoảng 1,10.

Đồng Euro phải duy trì trên mức 1,0880 và tăng lên trên mốc 1,10 để chuyển sang xu hướng tích cực. Trong trường hợp đó, việc tăng trở lại mốc 1,11 và thậm chí 1,12 có thể xảy ra./.