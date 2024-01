(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 18/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 30 VND, hiện ở mức 24,017 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,93%, đạt mốc 103,34.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,167 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,815 VND/Euro - 27,427 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,330 VND và mức bán ra là 24,700 VND, tăng 65 VND so với phiên giao dịch ngày 17/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở chiều mua, tăng chiều bán so với phiên đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,860– 24.910 VND/USD tăng 51 VND ở chiều mua và giảm 41 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 17/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,330 VND 24,700 VND Vietinbank 24,355 VND 24,755 VND BIDV 24,390 VND 24,690 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,961 VND 27,386 VND Vietinbank 26,062 VND 27,352 VND BIDV 26,224 VND 27,358 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 162.04 VND 170.45 VND Vietinbank 161.5 VND 171.2 VND BIDV 162.08 VND 170.6 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD chạm đỉnh cao mới trong 1 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ báo hiệu sức mạnh của nền kinh tế, làm mờ đi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp sửa cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng USD chạm mức 148,52 so với đồng Yen, mức cao nhất kể từ ngày 28/11 và cuối cùng đã tăng 0,71%, đạt mức 148,23. Đồng bạc xanh cũng đạt mức cao nhất trong hai tháng là 7,2321 so với đồng Nhân dân tệ.

Đồng Euro đã giảm 0,01%, xuống mức 1,0873 USD so với đồng USD, một ngày sau khi giảm 0,67%, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cố gắng xua tan kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Đồng bảng Anh chốt phiên giao dịch ở mức 1,268 USD, tăng 0,32% trong ngày, trên đà tăng lần đầu tiên so với đồng USD sau 3 phiên giảm giá liên tiếp, do lạm phát ở Anh gia tăng, củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn các ngân hàng trung ương khác./.