(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 19/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23,883 VND/USD, tăng 1 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,03%, xuống mốc 102,53.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.027 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra, hiện ở mức: 24.726 VND/Euro - 27.329 VND/Euro.

Tỷ giá USD tại Vietcombank bất ngờ tăng mạnh 70 đồng 2 chiều mua - bán.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.675 - 24.727 VND/USD, giảm 12 VND/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,110 VND 24,480 VND Vietinbank 24,120 VND 24,580 VND BIDV 24,200 VND 24,500 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,863.17 VND 27,283.21 VND Vietinbank 25,757 VND 27,257 VND BIDV 26,098 VND 27,302 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 165.92 VND 175.63 VND Vietinbank 166.45 VND 176.15 VND BIDV 166.98 VND 175.74 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tăng cao hơn so với đồng JPY Nhật khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày để xác định thời điểm kết thúc chính sách lãi suất cực kỳ “lỏng lẻo” của ngân hàng trung ương.

Thị trường hiện đang đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất qua đêm chuẩn tại cuộc họp tháng 3, sau khi Ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi 5,25% -5,50%.

Đồng JPY giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày, có thể sẽ giúp xác định thời điểm kết thúc chính sách lãi suất “lỏng lẻo”. Đồng USD cuối cùng đã tăng 0,51% so đồng JPY, đạt mức 142,935 JPY/USD.

Trong khi đó, đồng AUD và NZD ổn định trong phiên giao dịch vừa qua, đồng bảng Anh giảm 0,31% so với đồng USD, xuống mức 1,2641 USD, do triển vọng lãi suất ở Anh tiếp tục cao hơn so với hầu hết các nền kinh tế lớn khác trong năm tới. Điều này đã hỗ trợ cho đồng tiền Anh./.