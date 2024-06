Tỷ giá hôm nay (20/6): Tỷ giá USD trong nước, thế giới cùng giảm nhẹ

(TBTCO) - Sáng 20/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.257 VND/USD - giảm 2 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,23 điểm - giảm 0,03% so với giao dịch ngày 19/6.

Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2024: Đồng USD ổn định, EUR neo ở mức thấp. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.745 VND/Euro - 27.350 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.219 VND/USD và bán ra là 25,469 VND/USD giảm 2 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.781 – 25.837 VND/USD tăng 24 VND ở chiều mua và 14 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 19/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.219 VND 25.469 VND Vietinbank 25.251 VND 25.469 VND BIDV 25.251 VND 25.469 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.615 VND 28.074 VND Vietinbank 26.773 VND 28.068 VND BIDV 26.809 VND 28.065 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 156,27 VND 165,4 VND Vietinbank 158,15 VND 165,95 VND BIDV 157 VND 165,15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing).

Chỉ số DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,23 điểm – giảm 0,03% so với giao dịch ngày 19/6.

Đồng USD chật vật tìm hướng đi vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng EUR vẫn neo gần mức thấp 1 tháng.

Đồng EUR tăng 0,1%, đạt mức 1,0746 USD. Đồng tiền chung châu Âu đạt mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi vào cuối tuần trước, ở mức 1,07 USD. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ mua trái phiếu của Pháp để tránh sự chênh lệch lãi suất.

Đồng Bảng Anh tăng 0,1% so với đồng EUR, đạt mức 84,43 pence/EUR và 0,13% so với đồng USD, đạt mức 1,2725 USD sau khi dữ liệu của Anh cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh.

Các thị trường định giá khoảng 25% khả năng Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất vào tháng 8, giảm từ mức 50% với 44 điểm cơ bản trước đó. BoE sẽ tổ chức cuộc họp chính sách vào hôm nay 20/6.

Đồng Franc Thụy Sĩ đạt mức cao nhất trong 7 tháng so với đồng EUR ở mức 0,9479 và chốt phiên giao dịch giảm 0,1%, xuống mức 0,9503.

Đồng tiền chung châu Âu đã liên tục suy yếu so với đồng tiền Thụy Sĩ kể từ cuối tháng 5, khi chạm mức 0,9930 EUR/franc, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023./.