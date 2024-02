Tỷ giá hôm nay (2/2): Đồng USD tiếp đà lao dốc

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 2/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giảm 31 VND, hiện ở mức 23,960 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,21%, đạt mốc 103,06 điểm.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,108 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,108 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,210 và mức bán ra là 24,580, giảm 15 đồng so với phiên giao dịch ngày 1/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,818 - 24,868 VND/USD tăng 3 VND ở chiều mua và giảm 182 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 1/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,210 VND 24,580 VND Vietinbank 24,145 VND 24,605 VND BIDV 24, 245 VND 24, 555 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,643 VND 27,051 VND Vietinbank 25,661 VND 27,161 VND BIDV 25,849 VND 27,053 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 161.38 VND 170.81 VND Vietinbank 162.42 VND 172.12 VND BIDV 162.28 VND 170.89 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,06 điểm - giảm 0,21% so với giao dịch ngày 1/1.

Đồng USD giảm so với đồng Euro và đồng Yen vào thứ Năm khi các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, ngay cả sau khi Chủ tịch Jerome Powell nói rằng một động thái vào tháng 3 là khó xảy ra.

DXY gần đây nhất đã giảm 0,21% ở mức 103,06. Đồng bạc xanh cũng bị kéo xuống thấp hơn do lãi suất trái phiếu kho bạc giảm do lo ngại mới về các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ.

Những lo ngại đó có thể cũng đã thúc đẩy đồng Yen Nhật trú ẩn an toàn. Đồng bạc xanh mất 0,45% so với tiền Nhật Bản và giao dịch lần cuối ở mức 146,29 Yen.

Đồng Bảng Anh tăng 0,46% trong ngày lên 1,27455 USD.

Đồng Euro tăng 0,5% lên 1,08720 USD, sau khi trước đó giảm xuống 1,07800 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12. Đồng tiền chung này đã bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ hoạt động tốt hơn so với khu vực đồng Euro./.