(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 24/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 1 VND hiện ở mức 24,030 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,23%, đạt mốc 103,57.

Tỷ giá hôm nay (24/1): Đồng USD đồng loạt tăng

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,181 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,882 VND/Euro – 27,457 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,360 và mức bán ra là 24,730, tăng 25 đồng so với phiên giao dịch ngày 23/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,044– 25,084 VND/USD tăng 4 VND ở chiều mua và giảm 6 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 23/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,360 VND 24,730 VND Vietinbank 24,365 VND 24,785 VND BIDV 24,415 VND 24,725 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,052 VND 27,482 VND Vietinbank 26,048 VND 27,338 VND BIDV 26,338 VND 27,480 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160,67 VND 170.06 VND Vietinbank 161.46 VND 171.16 VND BIDV 162.71 VND 171.3 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã tăng chạm đỉnh 6 tuần so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư tiếp tục mua vào đồng bạc xanh sau một thời gian ngắn tạm dừng, với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm cắt giảm lãi suất do nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định.

Đồng USD trước đó đã giảm so với đồng Yen Nhật, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong cuộc họp chính sách hôm 23/1, đã quyết định duy trì chính sách cực kỳ lỏng lẻo đúng như dự đoán, song phát đi tín hiệu về việc sẽ sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 4 tới. Đồng bạc xanh ngay sau đó đã quay đầu tăng giá so với đồng yên Nhật, chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,2%, đạt mốc 148,385 Yen.

Ở một diễn biến khác, đồng Euro có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 6 tuần là 1,0822 USD và chốt phiên giao dịch giảm 0,4%, xuống mức 1,08455 USD.

Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ diễn ra vào ngày mai, 25/1. Dự kiến sẽ không có sự thay đổi về lãi suất nhưng các nhà đầu tư sẽ theo dõi những tuyên bố từ ECB và cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm manh mối về hướng đi của lãi suất trong tương lai. Thị trường tiền tệ hiện đang đánh giá khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 4 tới.

Ngân hàng Canada cũng sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách vào hôm nay 23/1, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức cao nhất trong 22 năm là 5%.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm 0,2% so với đồng bạc xanh, xuống còn 1,2678 USD./.