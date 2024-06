(TBTCO) - Sáng 25/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.262 VND/USD – tăng 7 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,49 điểm – giảm 0,31% so với giao dịch ngày 24/6.

`````````````````` Tỷ giá USD hôm nay 25/6/2024: Đồng USD thế giới trượt khỏi khỏi mốc 105,5. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.643 VND/Euro - 27.237 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.225 VND/USD và bán ra là 25.475 VND/USD tăng 7 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.879 – 25.939 VND/USD tăng 19 VND ở chiều mua và 9 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 24/6.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.225 VND 25.475 VND Vietinbank 25.238 VND 25.475 VND BIDV 25.255 VND 25.475 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26.509 VND 27.962 VND Vietinbank 26.811 VND 28.106 VND BIDV 26.728 VND 27.991 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 154,45 VND 163,46 VND Vietinbank 156,04 VND 164,64 VND BIDV 155,19 VND 163,27 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,49 điểm – giảm 0,31% so với giao dịch ngày 24/6.

Đồng USD trượt khỏi mức cao nhất trong 8 tuần so với đồng Yên phiên giao dịch vừa qua khi các nhà giao dịch cảnh giác trước sự can thiệp của Chính phủ để hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản, sau khi đồng Yên Nhật chạm mức 160 so với đồng USD - mức tâm lý quan trọng mà trước đó đã khiến Bộ Tài chính Nhật Bản phải hành động để hỗ trợ đồng tiền nước này.

Đồng bạc xanh đã tăng lên mốc 159,94 trước đó trong phiên so với đồng Yên Nhật, mức cao nhất kể từ ngày 29/4, khi đồng Yên chạm mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245. Điều đó khiến chính quyền Nhật Bản phải chi khoảng 9,8 nghìn tỷ Yên để hỗ trợ đồng tiền này.

Đồng Yên Nhật sau đó đã nhanh chóng phục hồi trở lại mốc 158,75 Yên/USD và chốt phiên giao dịch giảm 0,1%, xuống mức 159,65. Đồng USD giảm sau 7 ngày tăng liên tiếp.

Đồng EUR, vốn đã chịu áp lực kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào đầu tháng này, đã tăng 0,4%, đạt mức 1,0737 USD, nhưng tính đến nay vẫn giảm khoảng 1% so với đồng USD trong tháng 6./.