(TBTCO) - Sáng 27/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23,994 VND/USD – giảm 21 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,30 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 26/3.

Đồng USD hôm nay tăng nhẹ tại ngân hàng thương mại, thế giới cũng bật tăng trở lại. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,143 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,143 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,143 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,709 VND/Euro – 27,310 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,580 và mức bán ra là 24,950 tăng 20 VND so với phiên giao dịch ngày 26/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,490 – 25,570 VND/USD giảm 35 VND chiều mua vào và giảm 15 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước ngày 26/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,580 VND 24,950 VND Vietinbank 24,560 VND 24,980 VND BIDV 24,630 VND 24,940 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,180 VND 27,616 VND Vietinbank 26,206 VND 27,496 VND BIDV 26,465 VND 27,625 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.84 VND 168.12 VND Vietinbank 159.29 VND 168.99 VND BIDV 159.48 VND 168.01 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,30 điểm – tăng 0,07% so với giao dịch ngày 26/3.

Đồng USD tăng nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch chờ đợi các dữ liệu mới để đưa ra manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi đồng Yen Nhật giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để đối phó với vấn đề đồng Yen Nhật đang suy yếu.

Đồng Euro giảm 0,05% xuống 1,0831 USD. Đồng Yen Nhật giảm 0,09% xuống 151,52, đảo ngược mức tăng trước đó. Nó đã suy yếu trong tuần qua, mặc dù Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã chấm dứt chính sách lãi suất âm kéo dài.

Các nhà giao dịch tiếp tục tập trung vào sự chênh lệch lãi suất vẫn còn rõ rệt giữa Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Việc vượt qua mức 151,94/USD, đạt được vào tháng 10/2022, sẽ đưa đồng tiền Nhật Bản xuống mức yếu nhất kể từ năm 1990./.