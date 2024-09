Tỷ giá hôm nay (4/9): Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng EUR

(TBTCO) - Sáng 4/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên mức 24.224 đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,77 điểm – tăng 0,12% so với phiên giao dịch ngày 3/9.

Tỷ giá hôm nay (4/9): Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.385 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.385 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.385 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.660 VND 25.030 VND Vietinbank 24.520 VND 25.020 VND BIDV 24.692 VND 25.032 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.499 VND – 28.183 VND.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.382 VND 28.327 VND Vietinbank 26.591 VND 28.091 VND BIDV 27.109 VND 28.367 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 159 VND – 176 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166,07 VND 175,91 VND Vietinbank 165,9 VND 175,6 VND BIDV 167,95 VND 176,22 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.317 -25.407 VND, tăng 33 VND ở cả chiều mua – và 63 VND chiều bán so với ngày 3/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,77 điểm – tăng 0,12%.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một tuần với rất nhiều dữ liệu quan trọng, bao gồm báo cáo bảng lương của Mỹ vào cuối tuần này có thể giúp định hình con đường cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng EUR giảm 0,3% so với đồng USD, xuống mức 1,1043 USD vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần là 1,103375 USD vào đầu phiên.

Đồng USD đã giảm 0,7% so với đồng Yên vào phiên giao dịch vừa qua, xuống còn 145,89 Yên sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng thống đốc Ngân hàng Nhật Bản nhấn mạnh lại việc Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế và lạm phát vẫn duy trì ở mức hiện tại.

Đồng Bảng Anh giảm so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư chốt lời từ đợt tăng giá của đồng Bảng Anh vào tháng 8, mức tăng tháng lớn nhất trong 10 tháng. Đồng tiền của Anh đã giảm 0,4% và chốt phiên giao dịch ở mức 1,30885 USD./.