(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 6/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giảm 5 VND, hiện ở mức 23,954 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,55%, đạt mốc 104,48.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,108 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,101 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,101 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,523 VND/Euro – 27,105 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,170 và mức bán ra là 24,540, tăng 40 VND so với phiên giao dịch ngày 5/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm chiều mua – tăng chiều bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,872– 24,922 VND/USD giảm 28 VND ở chiều mua và tăng 75 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,170 VND 24,540 VND Vietinbank 24,165 VND 24,585 VND BIDV 24, 225 VND 24, 535 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,608 VND 27,014 VND Vietinbank 25,543 VND 27,833 VND BIDV 25,847 VND 26,976 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.23 VND 168.53 VND Vietinbank 159.75 VND 169.45 VND BIDV 160.42 VND 168.91 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi dữ liệu kinh tế mới được công bố.

Đồng Euro giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 14/11 là 1,0721 USD và chốt phiên giao dịch giảm 0,43%, xuống mốc 1,0744 USD.

Đồng Yen của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/11 là 148,89 JPY/USD, và chốt phiên giao dịch ở mức 148,68.

Đồng bảng Anh đã giảm 0,75% xuống 1,2537 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13/12, khi đồng USD tăng giá./.