Tỷ giá hôm nay (7/5): Đồng USD trong nước và thế giới ổn định

(TBTCO) - Sáng 7/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,245 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,09 điểm – tăng 0,06% so với giao dịch ngày 6/5.

Tỷ giá hôm nay (7/5): Đồng USD trong nước ổn định, thế giới quanh mốc 105. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,799 VND/Euro – 27,410 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,127 và mức bán ra là 25,457 tăng 10 VND ở cả chiều mua vào và giữ nguyên mức giá chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 – 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,629 – 25,699 VND/USD giảm 137 VND ở chiều mua vào và giảm 94 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 6/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,127 VND 25,457 VND Vietinbank 25,095 VND 25,457 VND BIDV 25,157 VND 25,457 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,616 VND 28,075 VND Vietinbank 26,468 VND 27,968 VND BIDV 26,754 VND 27,985 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.12 VND 169.47 VND Vietinbank 160.85 VND 170.55 VND BIDV 160.37 VND 168.82 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,09 điểm – tăng 0,06% so với giao dịch ngày 6/5.

Đồng USD giảm so với hầu hết các loại tiền tệ vào ngày hôm nay, trong phiên thứ tư liên tiếp do dữ liệu thị trường lao động gần đây và nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm tăng hy vọng cắt giảm lãi suất, nhưng đồng bạc xanh đã mạnh lên so với đồng Yen sau những nghi ngờ can thiệp vào tuần trước.

DXY, đo lường đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính, đang trên đà có chuỗi giảm giá dài nhất kể từ đầu tháng 3. DXY tăng 0,06% ở mức 105,09, trong đó đồng Euro tăng 0,12% ở mức 1,0771 USD.

Đồng Bảng Anh tăng 0,16% ở mức 1,2564 USD trước thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vào ngày 9/5, khi lãi suất dự kiến ​​sẽ được giữ ở mức 5,25%.

Đồng Yen yếu hơn so với đồng bạc xanh sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2022 vào tuần trước, sau 2 đợt can thiệp được đồn đoán từ Ngân hàng Nhật Bản, giúp kéo đồng tiền này thoát khỏi mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245 Yen/USD. Đồng Yen tăng 3,5% trong tuần trước.

Vào phiên giao dịch vừa qua, đồng Yen giảm 0,61% so với đồng bạc xanh ở mức 153,92 Yen/USD./.