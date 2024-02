(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 8/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giảm 8 VND, hiện ở mức 23,956 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,17%, xuống mốc 104,04.

Tỷ giá USD hôm nay 8/2: Đồng USD trên thị trường thế giới hạ nhiệt. Ảnh: TL

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,103 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,103 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,492 VND/Euro - 27,071 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.200 và mức bán ra là 24,570 VND/USD, tăng 40 VND so với phiên giao dịch ngày 7/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,795 - 24,855 VND/USD tăng 27 VND ở chiều mua và tăng 10 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 7/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,200 VND 24,570 VND Vietinbank 24,195 VND 24,615 VND BIDV 24, 285 VND 24, 595 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,508 VND 26,086 VND Vietinbank 25,632 VND 27,922 VND BIDV 25,822 VND 27,024 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.44 VND 169.87 VND Vietinbank 160.68 VND 170.38 VND BIDV 161.23 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tiếp tục trượt dốc trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi củng cố đà phục hồi trong những ngày gần đây nhờ dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ và tín hiệu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Đồng USD cũng đã giảm từ mức cao 3 tháng so với đồng Euro vào phiên giao dịch vừa qua, ngay cả khi thị trường giảm đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới.

DXY, thước đo đồng tiền của Mỹ so với 6 đồng tiền chính, bao gồm cả đồng Euro, đã tăng trên mức trung bình động 100 ngày vào thứ Hai và thứ Ba lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11.

Đồng Euro tăng 0,18% lên 1,0775 USD, sau khi giảm giá chạm 1,0722 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14/11.

Hiện, DXY giảm 0,17% xuống 104,04, ngay dưới mức trung bình động 100 ngày là 104,20.

Đồng USD tăng 0,13% so với đồng Yen Nhật, đạt mức 148,125, sau khi giảm 0,49% vào phiên giao dịch trước đó. Cặp tiền tệ này có xu hướng cực kỳ nhạy cảm với những biến động của lãi suất kho bạc.

Đồng Bảng Anh tăng 0,24% so với đồng USD, đạt mức 1,2629 USD sau khi giá nhà ở Anh tăng cao, giúp thị trường tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh khó có khả năng sớm cắt giảm lãi suất./.