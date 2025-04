Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Thế giới lao dốc, “chợ đen” quay đầu giảm

Sáng sớm ngày 11/4, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.964 VND/USD, tăng 28 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,91 điểm, giảm 1,99%.

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Quay đầu giảm mạnh tại các ngân hàng thương mại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.766 VND/USD - 26.162 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.580 - 26.970 VND/USD giảm 212 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.580 VND 25.970 VND Vietinbank 25.445 VND 26.025 VND BIDV 25.610 VND 25.970 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 26.044 VND – 28.785 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 27.662 VND 29.178 VND Vietinbank 27.968 VND 29.468 VND BIDV 27.993 VND 29.213 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 161 VND – 178 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169,94 VND 180,74 VND Vietinbank 174,02 VND 183,72 VND BIDV 172,66 VND 180,73 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 11/4 giảm 72 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 10/4, giao dịch quanh mốc 26.064 - 26.154 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 100,91 điểm, giảm 1,99%.

Đồng USD đã giảm so với các đồng tiền chính vào phiên giao dịch vừa qua, chạm mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ, khi thị trường tiếp nhận thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế quan.

Đồng USD giảm 2% xuống mức 144,795 và giảm 3,6% so với đồng Franc Thụy Sĩ xuống mức 0,82635.

Đồng USD đã giảm 3,46% so với đồng Yên Nhật và gần 6,5% so với đồng Franc Thụy Sĩ tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này. Đồng tiền này đang trên đà ghi nhận mức giảm trong lớn nhất so với đồng franc kể từ tháng 1/2015.

Đồng EUR tăng gần 2,47%, đạt mức 1,1221 USD sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 và đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ năm 2022. Đồng Bảng Anh tăng 1,13%, đạt mức 1,29720 USD.