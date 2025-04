Tỷ giá USD hôm nay (12/4): Thế giới trượt dốc không phanh, “chợ đen” được tiếp thêm đà giảm

Sáng sớm ngày 12/4, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.923 VND/USD, giảm 41 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 99,78 điểm, giảm 1,08%.

Đồng USD đã giảm giá trên diện rộng do những lo ngại liên tục về thuế quan của Mỹ làm suy yếu niềm tin vào đồng tiền này. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.727 VND/USD - 26.119 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.530 - 26.920 VND/USD giảm 50 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.530 VND 25.920 VND Vietinbank 25.410 VND 25.990 VND BIDV 25.550 VND 25.910 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 26.743 VND – 29.558 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 28.228 VND 29.775 VND Vietinbank 28.379 VND 29.879 VND BIDV 28.940 VND 30.200 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 165 VND – 183 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172,44 VND 183,4 VND Vietinbank 175,7 VND 185,4 VND BIDV 176,96 VND 185,22 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 12/4 giảm 60 VND ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 11/4, giao dịch quanh mốc 25.994 - 26.094 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 99,78 điểm, giảm 1,08%.

Đồng USD đã giảm giá trên diện rộng do những lo ngại liên tục về thuế quan của Mỹ làm suy yếu niềm tin vào đồng tiền này như một nơi trú ẩn an toàn, đẩy nó xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ so với đồng Franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong 3 năm so với đồng Euro.

Đồng USD đã giảm 0,9%, xuống mức 0,81650 so với đồng Franc Thụy Sĩ, kéo dài mức lỗ trong phiên trước đó khi nó lao xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2015. Nó đang trên đà giảm tuần lớn nhất kể từ tháng 11/2022. Đồng bạc xanh cũng giảm 0,51% xuống mức 144,05 Yên sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. Đồng tiền này đang xác lập đà giảm tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 2.

Đồng EUR tăng vọt 1,25%, đạt mức 1,134050 USD, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Đồng tiền này đang trên đà đạt mức tăng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng trước. Đồng tiền chung này cũng tăng 0,43% so với đồng Bảng Anh, một dấu hiệu cho thấy hiệu suất vượt trội của nó. Đồng Bảng Anh tăng 0,89% so với đồng USD, hiện ở mức 1,30825 USD.

Chỉ số DXY có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022. Đồng tiền này đang trên đà giảm tuần lớn nhất kể từ đầu tháng trước.