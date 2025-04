Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Thế giới quay đầu giảm, “chợ đen” tăng nhẹ

Sáng sớm ngày 3/4, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.851 VND/USD tăng 16 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,69 điểm, giảm 0,57%.

Tỷ giá USD hôm nay (3/4): Thế giới quay giảm do lo ngại tăng trưởng sau thuế quan. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 23.659 VND/USD - 26.043 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM không điều chỉnh so với ngày hôm trước. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.430 - 25.820 VND/USD (mua vào- bán ra).

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.430 VND 25.820 VND Vietinbank 25.300 VND 25.880 VND BIDV 25.470 VND 25.830 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.476 VND – 28.158 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.959 VND 28.437 VND Vietinbank 26.808 VND 28.308 VND BIDV 27.227 VND 28.436 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 158 VND – 174 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165,17 VND 175,66 VND Vietinbank 167,35 VND 177,05 VND BIDV 167,8 VND 175,6 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 3/4 tăng 9 VND ở chiều mua và 14 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 3/4, giao dịch quanh mốc 25.839 - 25.914 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 103,69 điểm, giảm 0,57%.

Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu công bố thông báo về mức thuế quan mới.

Vào cuối phiên giao dịch sau khi ông Trump tái khẳng định Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với ô tô sản xuất ở nước ngoài, đồng EUR đã tăng lên mốc 1,0895 USD, tăng 0,92% so với đồng bạc xanh, sau đó hạ nhiệt và chố phiên giao dịch tăng 0,3%, đạt mức 1,0828 USD.

Trong khi đó, đồng USD đã giảm 0,2% so với đồng Yên Nhật, xuống mức 149,255 Yên sau khi giao dịch ở mức cao hơn trong hầu hết phiên giao dịch. So với các loại tiền tệ chính, đồng Yên đã lấy lại được một phần sức hấp dẫn, dù giảm trong ngày so với đồng EUR.