(TBTCO) - Unilever Việt Nam và Central Retail Việt Nam vừa tổ chức “Lễ phát động dự án Hợp tác chiến lược về phân loại rác thải nhựa tại nguồn", nhằm đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đem nhựa quay trở lại phục vụ sản xuất.

Theo đó, hợp tác này thể hiện cam kết tập trung hướng đến mục tiêu thúc đẩy phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa hiệu quả nhằm giảm tải gánh nặng cho môi trường, mang mô hình kinh tế tuần hoàn vào đời sống, đồng thời đóng góp vào mục tiêu quốc gia về quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thể hiện cam kết đưa nhựa quay trở lại phục vụ sản xuất, đời sống tại “Lễ phát động dự án Hợp tác chiến lược về phân loại rác thải nhựa tại nguồn". Ảnh: T.L

Các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2023 tại các hệ thống trung tâm thương mại thuộc khu vực phía Nam của Central Retail Việt Nam là GO!, BigC, Tops Market, mini go! cụ thể: tổ chức hoạt động tiêu dùng xanh nhằm thúc đẩy bán hàng, giáo dục người tiêu dùng về sử dụng những sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng dụng bao bì từ nhựa tái chế; tuyên truyền trực tiếp qua chuỗi siêu thị GO!, BigC, Tops Market & mini go! để giúp nâng cao nhận thức của người mua hàng tại những nơi này, thay đổi thói quen về tiêu dùng có trách nhiệm và quản lý rác thải nhựa.

Sở hữu hơn 340 cửa hàng và trung tâm thương mại trải dài trên khắp cả nước và tiếp đón trung bình 175.000 lượt khách mỗi ngày, trong năm 2023, Central Retail Việt Nam là đối tác bán lẻ tiên phong cùng Unilever khởi động dự án Phân loại rác thải nhựa tại nguồn trên quy mô các nhà bán lẻ tại Việt Nam. Chương trình được hai bên đồng hành triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị thuộc khu vực phía Nam của Central Retail, hướng đến nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong hoạt động phân loại rác tại nguồn./.