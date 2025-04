Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên

(TBTCO) - Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

hủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 10/4/2025 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Nghị quyết nêu tình hình thế giới dự báo tiếp tục có những biến động lớn, nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo; xung đột quân sự tại một số khu vực vẫn tiếp diễn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn, chiến tranh thương mại xảy ra diện rộng, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu...

Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi; tình hình thời tiết cực đoan tiềm ẩn rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, sản xuất, cung ứng điện; những yếu tố mới, khó lường ở bên trong, bên ngoài nền kinh tế tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP, Nghị quyết số 25/NQ-CP, các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Chỉ thị, Công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.

Các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền các cấp không chủ quan, thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được nhưng cũng không bi quan, dao động trước diễn biến phức tạp và khó khăn, tác động từ bên ngoài; tiếp tục tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng.

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

1- Ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

2- Khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính gắn với hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

3- Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

4- Phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, chất lượng cao; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

5- Mở rộng, đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước, thúc đẩy du lịch; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xuất xứ hàng hóa.

Sản xuất linh kiện điện tử. (Nguồn: TTXVN)

6- Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia toàn diện; cải cách hành chính mạnh mẽ, thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

7- Thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng nguồn nhân lực.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đẩy nhanh triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/10/2025, trong đó sử dụng hiệu quả nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 10/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ…

8- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại; chuẩn bị tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

9- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, truyền cảm hứng, tạo động lực, niềm tin, đồng thuận xã hội và khí thế mới cho phát triển…/.