(TBTCO) - Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cùng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển có chủ đề "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển có chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.

Trên nền quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế Việt Nam - Thụy Điển cũng ngày càng phát triển. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 1,48 tỷ USD. Thụy Điển hiện đứng thứ 29/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 743,39 triệu USD.

Hiện có khoảng hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, như Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, Volvo, H&M. Ở chiều ngược lại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Thụy Điển còn khiêm tốn, với 3 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đạt gần 1 triệu USD.

Cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, viễn thông, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, giáo dục, đào tạo, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng..., tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu, mong muốn hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, tập trung vào đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi các ngành công nghiệp thông qua số hóa…

Thủ tướng nhấn mạnh, cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp để cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có và thúc đẩy những động lực mới. Dư địa hợp tác còn rất lớn, các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cho biết, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển ngày càng phát triển, mang lại giá trị cụ thể. Trong bố cảnh thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay, Việt Nam - Thụy Điển có cơ hội mới và càng phải thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao chủ đề của diễn đàn, Bộ trưởng Benjamin Dousa bày tỏ ấn tượng với quá trình phát triển gần đây, cũng như chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam, cho rằng chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam cũng phù hợp với các chiến lược phát triển của Thụy Điển, đó là phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh, chính phủ có nhiệm vụ hoạch định chính sách, còn chính các doanh nghiệp chính là những chủ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Benjamin Dousa cho biết, Thụy Điển có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều doanh nghiệp lớn ở hầu hết lĩnh vực, với công nghệ cao, công nghệ sạch, dịch vụ tốt và có mạng lưới, kết nối toàn thế giới. Do đó có tiềm năng và khả năng hợp tác tốt với Việt Nam để cùng phát triển.

Thủ tướng kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển vào Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại diễn đàn, chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, người dân Việt Nam biết đến Thụy Điển thông qua các hình ảnh như: Cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme cầm đuốc dẫn đầu đoàn tuần hành phản đối chiến tranh tại Việt Nam; người dân Thụy Điển đã xuống đường mừng Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các công trình biểu tượng như Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng; cũng như các giá trị nhân văn, yêu chuộng hoà bình của Thụy Điển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, do những yếu tố khách quan và chủ quan, trước đây, trong giai đoạn hai nước Việt Nam - Thụy Điển chuyển trạng thái từ viện trợ sang hợp tác cùng phát triển chưa kế thừa được nền tảng, giá trị đã gây dựng trước đó. Do đó, nhiệm vụ hiện nay là phải phát huy truyền thống, các giá trị nền tảng, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp để cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có và thúc đẩy những động lực mới. Dư địa hợp tác còn rất lớn, các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác.

Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Chính phủ hai nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, với các chiến lược, chương trình, kế hoạch lớn và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác, đầu tư, cùng phát triển; mong muốn doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối với nhau và kết nối hai nền kinh tế, không chỉ kết nối giữa Việt Nam với Thụy Điện mà kết nối với ASEAN, Đông Bắc Á và Bắc Âu… có thị trường rất rộng lớn.

Trong đó, Chính phủ Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh".

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các chiến lược nhằm chuyển đổi trạng thái gồm: Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và thực chất…

Khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam không có mục tiêu nào lớn hơn là xây dựng đất nước độc lập, tự do và bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân…, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo chính sách ổn định… để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển ổn định, bền vững.

Đông đảo doanh nghiệp Thụy Điển dự diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng từ 1/7 tới đây, tình trạng phiền hà, sách nhiễu, kéo dài việc cấp phép cho nhà đầu tư như vừa qua sẽ không còn nữa, hoặc nếu còn cũng không đáng kể so với trước đây. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện được các mục tiêu đề ra, với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển. Do đó, Thủ tướng tin tưởng sẽ có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam từ Thụy Điển.

Trên tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tạo sức mạnh mới, động lực mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng khẳng định, hai bên có nền tảng, chia sẻ nhiều giá trị cốt lõi, có tầm nhìn, có quyết tâm hành động và có đội ngũ doanh nghiệp thông minh, linh hoạt, sáng tạo, biết mình phải làm gì cho mình, cho dân tộc mình và cho quan hệ giữa hai đất nước.

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác Thụy Điển đến với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, "cùng nhau biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", cộng hưởng sức mạnh, làm ăn có lãi.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải thế giới (Thụy Điển) sẽ hợp tác trong thực hiện các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động hợp tác khác - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang trao lưu niệm tặng Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 7 văn kiện hợp tác.

Trong đó, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải thế giới (Thụy Điển) sẽ hợp tác trong thực hiện các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động hợp tác khác. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh: Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Thế giới (Thụy Điển) là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến đại diện UBND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Syre Thụy Điển xây dựng Nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao tại Bình Định với khoản đầu tư gần 1 tỷ USD. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến trao Thỏa thuận tài trợ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và (Quỹ) Swedfund cho dự án: Nghiên cứu đánh giá khả năng triển khai và tích hợp hệ thống quản lý thông tin diện rộng (SWIM) và Đài Kiểm soát không lưu từ xa tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao văn kiện hợp tác - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

UBND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Syre Thụy Điển xây dựng Nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao tại Bình Định với khoản đầu tư gần 1 tỷ USD.

Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines thỏa thuận hợp tác liên danh tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và khu vực Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển), mang đến nhiều lựa chọn chuyến bay thuận lợi và đảm bảo hành trình của hành khách được thông suốt từ điểm đầu đến điểm cuối.

Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác với WARA Media & Language – hệ sinh thái nghiên cứu AI thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển, về phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, nhằm thúc đẩy những sáng tạo mang tính đột phá và có trách nhiệm ngay tại một trong những hệ sinh thái AI năng động bậc nhất châu Âu…