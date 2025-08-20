(TBTCO) - Theo Thủ tướng, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh (1945-2025), sáng 20/8, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập; sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam để đồng chí, đồng bào cả nước theo dõi.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm hành trình vì nước, vì dân

Trình bày diễn văn kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn dành sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm toàn diện, chia sẻ chân tình, cảm thông sâu sắc với Chính phủ trong những thời khắc khó khăn, thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì dân.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 Bộ.

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vinh dự, tự hào và vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, đều đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt," luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” với 8 thành tựu nổi bật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về hoạt động của Chính phủ qua các thời kỳ do TTXVN thực hiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong đó có tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân, cho đất nước; gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Cùng với đó, Chính phủ thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát huy thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Chính phủ tích cực, chủ động đóng góp hiệu quả hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; thúc đẩy 3 trụ cột: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân; thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chính phủ đang tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng. Đó là phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là “then chốt,” trong đó công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”; phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi,” là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển.

Cả đất nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo mọi cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

“Đến nay, chúng ta rất vui mừng đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, với tổng số 334.234 căn nhà,” Thủ tướng cho biết.

Cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới.

Cùng với đó là việc thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển văn hóa.

Thực hiện phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp,” với quan điểm lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa...

Các bên liên quan đang khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới. Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

Nêu rõ bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn hoạt động, Thủ tướng cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”,… đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh,” Chính phủ biết ơn và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp thì “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn và mong muốn các tổ chức quốc tế, quốc gia, đối tác, bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam nói chung, Chính phủ nói riêng trong quá trình đổi mới và hội nhập, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 80 năm Chính phủ - một hành trình, một mục tiêu với tinh thần đoàn kết, nhân ái, ý chí, bản lĩnh, tự tin, khát vọng, biết coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đề ra, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng./.