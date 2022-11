Vận chuyển trái phép pháo vào nội địa vẫn "nóng" lên từng ngày

(TBTCO) - Thường thì thời gian cuối năm mới là giai đoạn cao điểm vận chuyển trái phép pháo qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, việc thẩm lậu mặt hàng cấm này không còn theo quy luật cũ. Từ nửa cuối năm đến nay, lực lượng chức năng liên tục triệt phá và bắt giữ nhiều vụ “khủng”.

“Nóng” nhất tại các tỉnh miền Trung

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mua bán, vận chuyển phi pháp các mặt hàng cấm, trong đó có pháo đem lại lợi nhuận cao – đó là nguyên nhân chính để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, tìm mọi cách nhập lậu pháo ở các nước láng giềng vào nội địa bán để thu lợi bất chính. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường dùng các thủ đoạn vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa qua các đường mòn, lối mở; sử dụng nhiều loại phương tiện để cất giấu, chia nhỏ hàng để vận chuyển, ngụy trang dưới nhiều hình thức…gây khó khăn cho quá trình điều tra, bắt giữ của các lực lượng chức năng.

Các loại pháo thường được các đối tượng nhập lậu là pháo hoa dạng dàn, pháo quả tròn dạng rời, pháo tép dây dạng bánh...Các đối tượng thường lợi dụng những xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu để cất giấu dưới hầm, cốp xe, để lẫn trong hành lý lái, phụ xe, hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu...

Đáng chú ý, đa số các đối tượng đầu nậu lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và cuộc sống khó khăn của người dân vùng biên giới để thuê vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam. Thời gian qua, lực lượng hải quan đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ việc có quy mô lớn.

Điển hình, ngày 16/6, lực lượng chức năng Nghệ An đã triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng gần 5 tạ. Các đối tượng trong đường dây này khai nhận, mục đích mua pháo về bán vào dịp Tết. Ngày 30/7, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển hơn 1,5 tạ pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Ngày 21/7, lực lượng chức năng Nghệ An tiếp tục phát hiện một đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ pháo từ nước ngoài về Nghệ An để tiêu thụ.

Hải quan Nghệ An bắt giữ 156 kg pháo ngày 30/7/2022. Ảnh: TL

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, lực lượng chức năng Nghệ An đã phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, thu giữ hơn 2,5 tạ pháo. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) rồi đưa về thị xã Thái Hòa tiêu thụ.

Tại Hà Tĩnh, ngày 9/8, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép 2 tạ pháo hoa nổ trái phép tại khu vực cầu Mạ Chớ, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Tại Quảng Bình, ngày 28/10, tại Km 685 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng phối hợp đã phát hiện 1,5 tạ pháo hoa nổ được vận chuyển từ biên giới Quảng Trị vào sâu nội địa để tiêu thụ dịp Tết với thủ đoạn ngụy trang hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng tỉnh này cũng vừa bắt quả tang, thu giữ gần 1,8 tấn pháo với tổng số 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ khi các đối tượng đang vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) vào Lâm Đồng.

Mới đây nhất, ngày 22/11, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới với tổng khối lượng gần 2 tấn pháo tại khu vực kênh T1 và khu vực đường liên ấp thuộc ấp Tre 1, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng.

Siết chặt kiểm soát cửa khẩu, cảng, cửa lạch, đường tiểu ngạch

Trước thực trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ qua biên giới đang “nóng” lên từng ngày, khi mà thời điểm cuối năm đang cận kề, ngành Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, lực lượng kiểm soát hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới, tuyến biển, nhất là tại các cảng, cửa lạch, cửa khẩu, đường tiểu ngạch…Thậm chí, cao điểm sẽ kiểm soát chặt chẽ, 24/24 giờ tại các điểm nóng.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng phối hợp chặt chẽ trong công tác ngăn chặn pháo thẩm lậu. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, lực lượng hải quan cũng chú trọng các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới, các đường mòn, lối tắt, hai bên cánh gà cửa khẩu nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ có hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép.

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về việc sử dụng pháo. Mới nhất, ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, theo đó, nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ.

“Cơ quan hải quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an…tăng cường rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, nhất là số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển và các tuyến, địa bàn trọng điểm”, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu nhấn mạnh.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cũng tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa qua địa bàn hiểu rõ các quy định về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo. Đơn vị cũng phối hợp phát tờ rơi tuyên tuyền tới bà con cư dân biên giới không tham gia mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo các loại./.