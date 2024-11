Vận hành hồ chứa thủy lợi gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu

Cùng với an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa được xác định là vấn đề quan trọng của quốc gia. Chính vì đó, ngày 23/6/2022 Bộ Chính trị đã có Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.