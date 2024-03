Vi phạm hành chính về thuế, PGD bị phạt và truy thu hơn 1,6 tỷ đồng

Năm 2023, PGD ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.890,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 265,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 35,6% so năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của PGD là 3.362,9 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 1.401,5 tỷ đồng, giảm 9,8% so với đầu năm.