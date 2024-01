Công ty Xây dựng số 1 bị xử phạt và truy thu thuế gần 7 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (mã Ck: VC1) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Theo quyết định xử phạt, VC1 đã có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; không nộp phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, 2022; lập hóa đơn giá trị gia tăng sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Ảnh minh họa

Với các hành vi trên, VC1 bị xử phạt tiền. Cụ thể, tiền phạt 1 lần thuế trên số thuế truy thu năm 2019 do có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp số tiền 56 triệu đồng; tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm, số tiền 928,5 triệu đồng; tiền phạt do có hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp tờ khai giá trị gia tăng 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 12/2022 với mức 42,25 triệu đồng; tiền phạt do không nộp phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, 2022 với mức 21,15 triệu đồng; phạt do lập hoá đơn giá trị gia tăng sai thời điểm nhưng không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ số tiền 100 triệu đồng.

Ngoài ra, VC1 phải nộp tổng tiền thuế truy thu qua thanh tra số tiền 4,6 tỷ đồng; nộp đủ số tiền chậm nộp thuế số tiền 1,09 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền VC1 bị phạt và truy thu thuế là gần 7 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 222 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 37,5% so với cùng kỳ. Với quý I/2023 kinh doanh lợi nhuận èo uột, hai quý tiếp theo lỗ liên tiếp thì kết quả kinh doanh quý IV/2023 đã kéo lại kết quả kinh doanh cả năm của công ty./.