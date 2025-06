Lượng quan tâm chung cư tăng trở lại, đất nền có dấu hiệu giảm tốc

(TBTCO) - Theo dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục là loại hình bất động sản được quan tâm nhiều nhất tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Giá bán và giá cho thuê chung cư tiếp tục tăng

Tháng 5, mức độ quan tâm loại hình chung cư Hà Nội bật tăng trở lại. Theo dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com.vn, chung cư tiếp tục là loại hình bất động sản được quan tâm nhiều nhất tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, chung cư Hà Nội là loại hình duy nhất ghi nhận lượng người quan tâm bật tăng trở lại trong tháng 5, tăng 9% so với tháng 4 trước đó. Các phân khúc như đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự diễn biến ngược lại khi lượng người quan tâm lần lượt giảm 15%, 8%, 8% và 4%.

Đất nền chiếm sóng toàn thị trường miền Bắc (ngoài Hà Nội). Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, mức độ quan tâm đất nền bất ngờ giảm 5% so với tháng 4. Trong khi chung cư tăng 19%, nhà riêng và biệt thự đều tăng 9%.

Trong tháng 5, mức độ quan tâm đối với căn hộ chung cư tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ghi nhận tăng mạnh, lần lượt 9% và 19% so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý người mua đang quay lại thị trường, đặc biệt ở các tỉnh thành giáp ranh Hà Nội – nơi giá còn hấp dẫn và nguồn cung mới đang mở rộng.

Thị trường căn hộ chung cư tại miền Bắc và miền Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi tích cực sau kỳ nghỉ lễ kéo dài và hậu thông tin thuế đối ứng.

Cả Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đều ghi nhận lượng tin đăng chung cư tăng, lần lượt 6% và 7% so với tháng trước. Dù biến động lượng tin đăng chung cư chưa mạnh, nhưng mức tăng này cho thấy sự chủ động trở lại của các nhà bán hàng và các sàn giao dịch.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm đồng loạt tăng trưởng ở tất cả các phân khúc. Dữ liệu từ Batdongsan.com cho biết, so với tháng 4, lượng người quan tâm chung cư TP. Hồ Chí Minh tăng 17%, đất nền và nhà riêng cùng tăng 7%, nhà mặt phố tăng 4% và biệt thự tăng 22%.

Về giá, dữ liệu cho thấy giá bán và giá cho thuê chung cư tại TP. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng, các tỉnh ngoài TP. Hồ Chí Minh giá bán bán cũng tăng nhẹ. Cụ thể, giá bán trung bình chung cư khoảng 60 triệu đồng/m2, tăng 46% so với quý I/2021. Giá cho thuê chung chung cư tăng khoảng 9%, đạt 12 triệu đồng/căn. Các tỉnh miền Nam (ngoài TP. Hồ Chí Minh) giá thuê không biến động nhiều, khoảng 7 triệu đồng/căn.

Thị trường bất động sản khu vực miền Trung cũng ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý. Như tại Đà Nẵng, mức độ quan tâm về loại hình chung cư và biệt thự trong tháng 5 tăng mạnh, lần lượt tăng 19% và 18% so với tháng trước. Trái lại, đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố ghi nhận lượng người quan tâm lần lượt giảm 9%, 1% và 6%.

Các tỉnh miền Trung (ngoài Đà Nẵng) thì ghi nhận lượng người quan tâm đồng đều hơn ở tất cả loại hình như: biệt thự tăng 15%, nhà riêng 9%, chung cư tăng 8% và đất nền tăng 2%. Song, đất nền vẫn là phân khúc chiếm ưu thế.

Giá bán đất nền vẫn duy trì ổn định

Sau khi lập đỉnh ở tháng 3, mức độ quan tâm đất nền có dấu hiệu giảm tốc ở tháng 4. Nguyên nhân là do thị trường ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ dài, trở nên thận trọng sau thông tin thuế quan và chờ đợi những thay đổi rõ ràng hơn của sự sáp nhập tỉnh thành.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm đất nền ở các tỉnh miền Bắc (ngoài Hà Nội) tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái; thể hiện rõ rệt nhất tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang. Theo đó, Bắc Ninh dẫn đầu với mức tăng 43% so với 5 tháng đầu năm 2024, kế tiếp là Hưng Yên 38% và Bắc Giang 36%. Các thị trường như Vĩnh Phúc và Hòa Bình vẫn duy trì đà tăng nhẹ, lần lượt 11% và 8%. Hải Phòng gần như đi ngang – tăng 1%, trong khi Quảng Ninh giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi lập đỉnh ở tháng 3, mức độ quan tâm đất nền có dấu hiệu giảm tốc. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, so với tháng 4/2025, thị trường đã xuất hiện dấu hiệu giảm nhẹ về mức độ quan tâm tại hầu hết các tỉnh – phản ánh dấu hiệu thận trọng hậu thông tin thuế đối ứng. Quảng Ninh là điểm sáng duy nhất với mức tăng 10%.

Thị trường bất động sản Hải Phòng và Hưng Yên có mức độ quan tâm lớn nhất trong các tỉnh khu vực miền Bắc (ngoài Hà Nội) trong 5 tháng đầu năm.

Mặc dù mức độ quan tâm có xu hướng giảm tốc, mặt bằng giá bán đất nền các tỉnh phía Bắc vẫn duy trì ổn định so với đỉnh tháng 3/2025, thậm chí nhiều địa phương còn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng so với đầu năm 2024.

Đơn cử, Hòa Bình ghi nhận mức tăng cao nhất miền Bắc với 67% so với tháng 1/2024, duy trì ổn định so với tháng 3/2025. Hưng Yên tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 59% so với tháng 1/2024, cũng không biến động so với đỉnh hồi tháng 3.

Vĩnh Phúc và Bắc Giang có mức tăng lần lượt là 47% và 39% so với đầu năm ngoái. Tuy nhiên, so sánh với đỉnh của tháng 3, trong khi Vĩnh Phúc giữ nhịp tăng trưởng 14% thì Bắc Giang ghi nhận giảm 7%. Bắc Ninh tăng 20% so với đầu năm ngoái và tiếp tục nhích 3% so với tháng 3/2025. Quảng Ninh tăng 12% so với đỉnh, còn Hải Phòng không có biến động giá đáng kể so với tháng 1/2024 cũng như hồi đỉnh tháng 3.

Nhận định về diễn biến thị trường bất động sản trong tháng 5, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, một trong những điểm đáng chú ý nhất là mức độ quan tâm tăng mạnh đối với căn hộ chung cư, đặc biệt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc./.