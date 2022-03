Việt Nam dành nhiều ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện bình đẳng giới

Đóng góp vào nỗ lực chung trên toàn cầu, năm 2018 Việt Nam đã chủ trì xây dựng nghị quyết của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và quyền con người, kêu gọi các quốc gia áp dụng cách tiếp cận toàn diện, tích hợp và đáp ứng giới đối với các chính sách nhằm giải quyết hiệu quả các tác động và thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hỗ trợ khả năng chống chịu và thích ứng của phụ nữ và trẻ em gái. Năm 2020, Việt Nam cũng đệ trình cập nhật đóng góp do quốc gia quyết định, trong đó bình đẳng giới là một điểm nhấn quan trọng và xuyên suốt. Tại Hội nghị COP26 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã khẳng định, Việt Nam sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Mục tiêu này không chỉ hướng đến những kết quả cụ thể trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu mà còn mang lại những lợi ích to lớn về an sinh xã hội và bình đẳng giới.