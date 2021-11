Việt Nam đạt giải thưởng tại hạng mục công nghệ thông tin tại ASSA 38

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam được nhận giải thưởng tại ASSA 38, với hạng mục "Công nghệ thông tin" về triển khai ứng dụng VssID - tạo điều kiện cho người tham gia tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng.

Ngày 25/11, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 38 (ASSA 38), với chủ đề “Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế”, đã chính thức khai mạc. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự từ 25 điểm cầu.

Đại diện BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị ASSA 38. Ảnh: BHXH VN

Tìm giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trong đại dịch

Phát biểu tại hội nghị, ông Anggoro Eko Cahyo - Phó Chủ tịch Hiệp hội ASSA nhiệm kỳ 2020-2021 cho biết, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến kinh tế - xã hội toàn cầu nói chung và an sinh xã hội nói riêng. Trong 2 năm qua, đại dịch hoành hành gây ra nhiều đứt gãy, đe dọa đời sống người dân, buộc các quốc gia trên toàn thế giới phải sử dụng biện pháp như hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo đời sống của người dân, người lao động. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để an sinh xã hội thể hiện được tầm quan trọng của mình. Cùng với đó, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), khoa học kỹ thuật, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, áp dụng vào thực tiễn, đảm bảo thực hiện các công việc và thích ứng với bối cảnh dịch bệnh.

Cũng theo ông Anggoro Eko Cahyo, trong đại dịch, các quốc gia trên toàn thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng cần nhận thức hơn nữa vai trò cấp thiết của an sinh xã hội. Trong đó, việc thúc đẩy số hoá, truyền thông để đẩy mạnh việc phát triển người lao động tham gia hệ thống; cũng như thực hiện nhanh các quá trình hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Đồng thời, chuyển đổi số sẽ tạo ra các thông tin, dữ liệu; từ đó góp phần xây dựng, phát triển các dịch vụ an sinh xã hội phù hợp hơn với vòng đời của người dân.

Theo ông Heng Sophannarith - quyền Tổng giám đốc Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia (NSSF) - Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2020 – 2021, hiện dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia. Ảnh hưởng này sẽ còn kéo dài ngay cả khi các quốc gia đã trở lại trạng thái bình thường mới. Điều đó đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội ở mỗi quốc gia cần phát huy vai trò hơn nữa. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số cũng đòi hỏi các chính sách an sinh xã hội cần thay đổi, thích ứng để nâng cao tính hiệu quả, tiếp cận, hỗ trợ người tham gia, thụ hưởng ngày càng tốt hơn.

“Đây là xu hướng toàn cầu, chính vì vậy, trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch phải khai thác lợi ích tối ưu của CNTT, số hoá, truyền thông để thúc đẩy kinh tế, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại. Số hoá cần mang tính bao trùm, độ tin cậy cao, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy an sinh xã hội phát triển. Đồng thời, số hoá sẽ cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn, nâng cao hiệu quả trong giải quyết chế độ chính sách cho người dân, thúc đẩy nâng cao quản lý dữ liệu, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí trong tổ chức thực hiện các chính sách...” - ông Heng Sophannarith nhấn mạnh.

Ứng dụng VssID được trao giải thưởng Thực tiễn hiệu quả

Theo kế hoạch, trong ngày 26/11, Hội nghị ASSA 38 sẽ tiến hành trao Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả. Trong đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng, với hạng mục "Công nghệ thông tin" về “Triển khai ứng dụng VssID - BHXH số - tạo điều kiện cho người tham gia tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) một cách thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng”.

Ứng dụng VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho người sử dụng về quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thông tin thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN; lịch sử khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ trực tuyến 24/7… giúp người tham gia nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Đặc biệt từ tháng 6/2021, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh đã đem lại rất nhiều thuận lợi và phản hồi tích cực từ người tham gia.

Ứng dụng VssID được đánh giá là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Tính đến ngày 22/11, cả nước đã có trên 24,5 triệu người cài đặt ứng dụng VssID, trong đó có trên 22,8 triệu tài khoản đã đăng nhập và sử dụng.