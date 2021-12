Việt Nam - New Zealand: Ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2021- 2024

(TBTCO) - Ngày 8/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao New Zealand đã ký kết trực tuyến Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024, nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009, sau đó nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên vẫn linh hoạt duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, nông nghiệp, y tế trong năm vừa qua.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2021- 2024 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: BNG

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng, với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024 sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta nhấn mạnh, coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, chia sẻ về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phục hồi kinh tế.

Bà Nanaia Mahuta cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành hai nước thời gian qua trong việc hoàn thiện chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024. Đồng thời, bà mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại – đầu tư, giáo dục, kinh tế số và biến đổi khí hậu, trong đó có việc hai bên hợp tác phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2024.

Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Ngoại trưởng New Zealand cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam khi New Zealand đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC 2021 và nhấn mạnh New Zealand là một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN. Bà Nanaia Mahuta cũng cho biết, New Zealand chia sẻ quan điểm với Việt Nam về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, bao trùm, tuân thủ luật pháp quốc tế với ASEAN đóng vai trò trung tâm.