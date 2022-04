Việt Nam trao tặng 200 tấn gạo hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả bão Rai

(TBTCO) - Ngày 1/4, Bắc Bộ và Thanh Hóa không khí lạnh gây ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24 giờ, có nơi 40mm/24 giờ; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.