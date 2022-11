Vietcombank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán qua Google Wallet cho thẻ Visa

Giới thiệu về Vietcombank Được thành lập từ năm 1963 - là ngân hàng số 01 tại Việt Nam về lĩnh vực thẻ, Vietcombank đã được nhận rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về hoạt động thẻ như “Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất” (do IDG & VNBA bình chọn); “Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” (do Tạp chí The Asian Banker trao tặng), giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ”, “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ”, “Ngân hàng đột phát trong hoạt động phát triển dịch vụ chấp nhận thẻ”, “Ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thẻ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam” do Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng, giải thưởng… Gần đây nhất, cuối tháng 10/2022, Vietcombank đón nhận cùng lúc 9 giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ Visa Awards 2022 dành cho các mặt hoạt động thẻ xuất sắc trong năm 2022. Để biết thêm thông tin về Vietcombank, xin vui lòng truy cập: http://www.portal.vietcombank.com.vn Thông tin về Google: Quý khách có thể tham khảo thông tin về Google vàGoogle Wallet theo các đường dẫn sau: https://about.google/ https://pay.google.com/about/