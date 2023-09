VinFast đạt tổng doanh thu 334,1 triệu USD trong quý II/2023

(TBTCO) - Ngày 21/9/2023, VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) - công ty thành viên của Vingroup, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam, công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý II/2023 kết thúc vào ngày 30/6/2023. Theo đó, VinFast ghi nhận tổng doanh thu lên tới 334,1 triệu USD trong quý II/2023, tăng 303,3% so với quý II/2023. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao 9.535 ô tô điện trong kỳ.

Theo thông tin từ VinFast cung cấp, trong quý II/2023, số lượng xe ô tô điện đã bàn giao trong quý là 9.535 xe, tăng khoảng 436% so với quý I/2023. Số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 xe, tăng 4% so với quý trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Cũng theo VinFast, doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147,0% so với quý II/2022 và tăng 387,3% so với quý I/2023. Tổng doanh thu quý II/2023 là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 131,2% so với quý II/2022 và tăng 303,3% so với quý I/2023. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện. Lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.715 tỷ đồng (114,1 triệu USD), tăng 7,5% so với quý II/2022 và giảm 28,7% so với quý I/2023. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 34,1% trong quý II/2023, so với mức giảm 73,4% trong quý II/2022 và giảm 193,2% trong quý I/2023.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh ở mức 9.230 tỷ đồng (387,8 triệu USD), giảm 20,0% so với quý II/2022 và giảm 17,2% so với quý I/2023. Mức lỗ giảm chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện so với các quý trước. Lỗ ròng ở mức 12.535 tỷ đồng (526,7 triệu USD), giảm 8,2% so với quý II/2022 và giảm 11,2% so với quý I/2023. Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của VinFast ở mức 116.828 tỷ đồng (4.909 triệu USD).

VinFast hiện là nhà sản xuất xe điện có dải sản phẩm đa dạng hàng đầu thế giới.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc toàn cầu của VinFast, chia sẻ: “Kể từ khi thành lập vào năm 2017, chúng tôi đã có một hành trình đáng chú ý, từ một hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam đến việc trở thành công ty niêm yết trên sàn Nasdaq. Chúng tôi tự tin rằng sẽ nắm bắt được cơ hội to lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực di chuyển xanh và tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm hoàn thành sứ mệnh tạo ra một tương lai bền vững cho mọi người”.

Giám đốc Tài chính của VinFast - ông David Mansfield cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thông báo về kết quả kinh doanh quý II được đánh dấu bằng mức tăng trưởng cao và lợi nhuận được cải thiện. Số lượng xe điện bàn giao của VinFast đã tăng 436% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời sự tăng trưởng về doanh số cũng như hiệu quả hoạt động đã giúp tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các sáng kiến kiểm soát chi phí. Sự hỗ trợ từ chủ tịch và Tập đoàn Vingroup đã giúp chúng tôi đầu tư hơn nữa vào đổi mới và phát triển sản phẩm, cũng như mở rộng sang các thị trường mới để mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông toàn cầu của chúng tôi”.

Trong thời gian qua, VinFast đã đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng. Vào ngày 28/7, dưới sự chứng kiến của Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper, VinFast đã chính thức động thổ nhà máy sản xuất tại Bắc Carolina với công suất lên đến 150.000 xe/năm.

Tiếp đó, VinFast cũng công bố EPA chứng nhận quãng đường di chuyển của mẫu xe điện VF 9 là 330 dặm (phiên bản Eco) và 291 dặm (phiên bản Plus). Đây là thông số vượt công bố ban đầu của VinFast, khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh, VinFast công bố chiến lược mở rộng sang các thị trường Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Hiện VinFast đang hoạt động chính tại ba thị trường: Việt Nam, Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức). Việc mở rộng hoạt động sang các nước châu Á khác sẽ là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu của hãng./.