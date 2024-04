Vinhomes đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới năm 2024

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vinhomes (mã Ck: VHM) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Với kế hoạch ra mắt nhiều dự án mới, nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, đại hội đã nhất trí thông qua mục tiêu cao hơn cho năm tới. Trong đó, doanh thu năm 2024 dự kiến 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 35.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Vinhomes cho biết, mục tiêu trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản khởi sắc mạnh mẽ. Số lượng dự án mới ra mắt hoặc tái khởi động gia tăng, thanh khoản trên thị trường cải thiện, đặc biệt tại các dự án đáp ứng nhu cầu thực, có cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội thuận tiện – đầy đủ.

Tình hình kinh doanh và ra mắt các dự án mới của Vinhomes cũng diễn tiến thuận lợi. Tháng 3/2024, công ty giới thiệu dự án thành phố Đảo Hoàng gia - Vinhomes Royal Island quy mô 877 ha, nằm trọn vẹn trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Với lợi thế “độc nhất vô nhị” về vị trí – quy hoạch – thiết kế – tiện ích, mở ra không gian sống sang trọng, đẳng cấp quốc tế, chỉ chưa đầy một tháng ra mắt, Vinhomes Royal Island đã thu hút gần 12.000 khách tham quan, trong đó có gần 2.000 khách đã đặt mua.

Bên cạnh đó, các phân khu thấp tầng thuộc Vinhomes Ocean Park 2 - 3; hay các tòa căn hộ thuộc Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park do Vinhomes hợp tác phát triển cùng các chủ đầu tư thứ cấp vẫn là giỏ hàng được quan tâm lớn trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở vẫn duy trì tích cực.

Đặc biệt, Vinhomes đã ra mắt sản phẩm bất động sản bán lẻ được quy hoạch mới lạ tại phân khu Grand World thuộc đại dự án Ocean City (Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3), và nhanh chóng ghi dấu ấn trên bản đồ điểm đến miền Bắc khi trung bình mỗi ngày cuối tuần đón gần 100.000 lượt khách tới trải nghiệm.

Nối tiếp thành công của phân khu The Venice trong quần thể này, ngày 26/4 tới, Vinhomes sẽ khai trương phân khu K-Town với 343 căn shop được thiết kế đậm chất Hàn Quốc, hoàn thiện mảnh ghép của siêu quần thể ẩm thực – vui chơi giải trí – mua sắm Grand World độc đáo nhất miền Bắc.

Đại diện ban lãnh đạo Vinhomes trả lời câu hỏi của cổ đông.

Song song với nỗ lực gia tăng doanh số, công ty cũng đẩy mạnh kiện toàn các kênh phân phối nhằm đón đầu cơ hội mới trên thị trường, theo hướng “3 chân kiềng” là tự doanh, hệ thống đại lý, và nền tảng kinh doanh O2O (kết hợp online và offline). Cả 3 kênh này đều được củng cố và bổ sung nguồn lực, sẵn sàng nắm bắt thời cơ, tạo ra những kỳ tích bán hàng mới.

Nhận định năm 2024 sẽ là một năm nhiều thử thách nhưng cũng mở ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp có nền tảng quan trị vững chắc, Vinhomes đề ra mục tiêu doanh thu năm 2024 là 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 35.000 tỷ đồng, từ đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng là chủ đầu tư hiếm hoi liên tục gia tăng giá trị cho các dự án đã bàn giao. Công ty đã cho ra đời 2 câu lạc bộ cộng đồng là “Sống Xanh – Văn minh – Đẳng cấp” và “Sống Vui – Khỏe”, với hàng loạt các hoạt động hữu ích, các chương trình ưu đãi đặc quyền .v.v.

Đồng thời, công ty cũng liên tục bổ sung các công trình tiện ích mới như tháp văn phòng 30 tầng nổi và tối đa 4 tầng hầm tại Vinhomes Ocean Park 3, bệnh viện Vinmec quy mô 300 giường nội trú tại Vinhomes Grand Park và cơ sở quy mô 130 giường bệnh nội trú tại Vinhomes Ocean Park 2, nâng cấp công viên 36 ha tại Vinhomes Grand Park và các tiện ích tại Vinhomes Golden Avenue, cùng các sân tập thể thao, khu vui chơi mua sắm..., mang tới tiêu chuẩn vượt trội riêng chỉ có tại các đô thị Vinhomes.

Việc liên tiếp ra mắt các dự án mới chất lượng, bàn giao đúng tiến độ cam kết, cũng như liên tục nâng tầm chuẩn sống và nhanh chóng thu hút cư dân đến sinh sống – kinh doanh đã minh chứng cho năng lực vượt trội và tiềm lực tài chính vững mạnh của Vinhomes.

Công ty đã được vinh danh trong Top 10 Chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam, tại Lễ trao giải BCI Asia Awards năm 2023. Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - Brand Finance – cũng ghi nhận Vinhomes là thương hiệu bất động sản duy nhất nằm trong Top 5 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu bất động sản đầu tiên của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 20 thương hiệu bất động sản giá trị nhất thế giới.

Các dự án trọng điểm như Ocean City, Vinhomes Royal Island… được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng cho công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Công ty cũng đặt mục tiêu mở bán các đại dự án mới trong năm nay và từng bước triển khai các dự án nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho hàng triệu người lao động.

Đồng thời, Vinhomes sẽ tiếp tục tập trung chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân các khu đô thị, nhằm cùng cư dân chung tay kiến tạo những giá trị nhân văn, đẳng cấp và bền vững, xây dựng các khu đô thị đáng sống bậc nhất dành hành tinh cho công dân mọi lứa tuổi, mọi quốc tịch.

Trước đó, năm 2023, trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhờ sự nhạy bén đón đầu các cơ hội trên thị trường, Vinhomes đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.557 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng tích cực 66% so với năm 2022. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 121.357 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch và tăng 49% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 12% và tăng 15% so với năm 2022, đạt 33.533 tỷ đồng.

Kết thúc đại hội, các cổ đông Vinhomes đã thông qua các tờ trình, làm cơ sở để công ty triển khai các kế hoạch kinh doanh năm 2024, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới với các thành tích nổi bật, từ đó mang lại giá trị cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng./.