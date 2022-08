Vinhomes Grand Park mở bán tại Vũng Tàu với loạt chính sách đột phá

(TBTCO) - Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP. Thủ Đức - Vinhomes Grand Park - tiếp tục “chiếm sóng” khu vực Đông Nam Bộ với sự kiện mở bán tổ chức tại TP. Vũng Tàu ngày 21/8/2022.

Sức nóng lan toả khắp thị trường Vũng Tàu

“Các nhà đầu tư tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã rục rịch gọi điện tìm kiếm sản phẩm, họ hy vọng đến ngày dự sự kiện có thể “chốt” luôn không phải tốn công đi lại” – ông Thịnh một chuyên viên kinh doanh đại lý bất động sản tại TP. Vũng Tàu cho hay.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra tại The Imperial Hotel (P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu). Tại đây, đại diện chủ đầu tư Vinhomes sẽ giải mã các “cơn sốt” mang tên The Origami, The Beverly, The Beverly Solari hay LUMIÈRE Boulevard, giúp đông đảo khách hàng hiểu rõ về các sản phẩm đang “làm mưa làm gió” trên thị trường Nam bộ.

Sống chuẩn Nhật tại The Origami trong lòng Vinhomes Grand Park.

Hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu trước sự kiện đang diễn ra rầm rộ, phủ khắp thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh hoạt động roadshow sôi động diễn ra trên các tuyến đường chính trong 2 ngày 19 - 20/8/2022, các khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về các dự án thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park “phủ sóng” dày đặc trên các trang báo và mạng xã hội.

Cơ hội vàng trở thành chủ nhân bất động sản Vinhomes

Sự kiện ra mắt Vinhomes Grand Park tại TP.Vũng Tàu sẽ hé lộ những thông tin mới mẻ, cùng hàng loạt chính sách tài chính đột phá, mang tới cho khách hàng và nhà đầu tư thông thái cơ hội vàng sở hữu BĐS Vinhomes “hot” nhất thị trường. Với đa dạng phong cách sống đẳng cấp, “thành phố công viên - thông minh” có thể chiều lòng mọi đối tượng khách hàng. Đặc biệt, không chỉ sở hữu nhà sang hợp gu, khách hàng còn có thể tậu xe điện thông minh với voucher VinFast lên đến 200 triệu đồng.

Dự án đầu tiên được giới thiệu tới thị trường Vũng Tàu là The Origami. Là dự án hiếm hoi “chuẩn Nhật” tại Vinhomes Grand Park nói riêng và TP. Thủ Đức nói chung, The Origami hiện đã bàn giao và đi vào hoạt động. Không gian sống an yên, tĩnh tại giữa lòng thành phố phồn hoa, sôi động giúp chăm sóc toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, mang đến sự cân bằng, thư thái cho chủ nhân. Đặc biệt, The Origami còn đón chủ nhân mới bằng bộ đôi “nhà xanh, sống sang” với quà tặng là gói nội thất cao cấp lên đến 250 triệu đồng.

The Beverly mang tới chất sống đẳng cấp, thời thượng như của ngôi sao Hollywood.

Trong khi đó, The Beverly lại là nơi an cư xứng tầm đẳng cấp với vị trí đẹp nhất đại đô thị Vinhomes Grand Park khi nằm đối diện công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Mỗi căn hộ tại The Berverly là một “tuyệt phẩm” với tầm view độc bản, tiêu chuẩn bàn giao chất lượng, mang tới chất sống xa hoa, thời thượng như những ngôi sao Hollywood. Hiện tại, The Beverly đang áp dụng chính sách ưu đãi cam kết tiền thuê lên tới 14% trong 2 năm.

Cũng mang hơi thở Mỹ vào không gian sống nhưng The Beverly Solari lại hướng đến cuộc sống tận hưởng đậm chất bờ Tây với bầu không khí tự do, phóng khoáng. Khách hàng mua The Beverly Solari có thể lựa chọn linh hoạt 2 gói hỗ trợ: Ngân hàng cho vay 80% giá trị căn hộ với mức hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng; hoặc ngân hàng cho vay 100% với mức lãi suất 0% trong 24 tháng. Cả 2 gói đều có mức ân hạn nợ gốc đặc biệt tới 48 tháng.

LUMIÈRE Boulevard - nghỉ dưỡng đỉnh cao giữa thiên nhiên tươi mát.

Riêng LUMIÈRE Boulevard - dự nổi bật với kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam - tạo khác biệt với 24 khu vườn treo thẳng đứng phủ kín 5 tòa nhà, kết hợp cùng 17.000m2 cây xanh nội khu tạo cho cư dân cuộc sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tươi mát. LUMIÈRE Boulevard mang tới cơ hội sở hữu cho chủ nhân với mức hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ, thời gian lên tới 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng kèm 3 năm miễn phí dịch vụ quản lý và ưu đãi gói bảo hiểm nhân thọ.

Không chỉ hội tụ lợi thế độc tôn về vị trí và kết nối cùng phong cách sống đa dạng, các dự án tại đại đô thị Vinhomes Grand Park còn thừa hưởng hệ sinh thái “all in one” của Vingroup với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory, quảng trường Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo… Tất cả mang đến cho cư dân tương lai không gian sống đẳng cấp, đủ đầy, xứng tầm quốc tế./.