Cổ phiếu VPL của Vinpearl sẽ chào sàn HOSE ngày 13/5 với giá tham chiếu 71.300 đồng/cổ phiếu

(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết đối với Công ty cổ phần Vinpearl, với mã chứng khoán VPL. Theo đó, gần 1,8 tỷ cổ phiếu VPL sẽ chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 13/5/2025.

Theo thông báo từ HOSE, giá tham chiếu cổ phiếu VPL của Vinpearl trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là 71.300 đồng/cổ phiếu, và ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE là 13/5/2025. Với 1,8 tỷ cổ phiếu lưu hành, Vinpearl được định giá gần 130.000 tỷ đồng – nằm trong top 15 các công ty theo giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE.

Đây cũng là công ty thứ 4 trong hệ sinh thái Vingroup niêm yết cổ phiếu trên HOSE, cùng với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã Ck: VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (mã Ck: VHM), Công ty cổ phần Vincom Retail (mã Ck: VRE). Tính tại ngày 07/5/2025, tổng vốn hóa của 4 doanh nghiệp khoảng 736.478 tỷ đồng.

Vinpearl đặt trụ sở tại đảo Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2024, Vinpearl được Brand Finance – tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu – vinh danh là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, đồng thời lọt vào Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á với giá trị thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 34%. Đặc biệt, Vinpearl cũng là thương hiệu duy nhất trong lĩnh vực du lịch góp mặt trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Các cơ sở của Vinpearl liên tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như giải thưởng “Best of the Best” của TripAdvisor, giải thưởng World Travel Award, khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng.

Khởi đầu từ tổ hợp Vinpearl Resort Nha Trang, sau hơn 21 năm phát triển, Vinpearl hiện sở hữu, quản lý, vận hành 48 cơ sở tại 18 tỉnh thành trên toàn quốc. Danh mục của Vinpearl bao gồm 31 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 16.100 phòng, 4 công viên chủ đề, 5 khu vui chơi giải trí, 1 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 1 công viên nước, 1 học viện cưỡi ngựa, 4 sân golf, và 1 trung tâm hội nghị ẩm thực. Nhằm nâng tầm và quốc tế hóa thương hiệu Vinpearl trong lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, từ năm 2022, Vinpearl đã hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn Meliá Hotels International và Tập đoàn khách sạn Marriott International quản lý 23 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách trong và ngoài nước.

Với danh mục tài sản đa dạng, Vinpearl đã tiên phong phát triển mô hình cụm quần thể, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch nội địa cũng như quốc tế hàng năm, điển hình là quần thể khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và công viên vui chơi giải trí tại Nha Trang, và quần thể khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf, công viên vui chơi giải trí và công viên chăm sóc – bảo tồn động vật hoang dã tại Phú Quốc.

Ngay sau đại dịch Covid-19, thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tiên phong tái khởi động thị trường quốc tế khi Việt Nam mở cửa trở lại. Công ty chủ động đón đầu nhiều xu hướng giải trí mới và tổ chức hàng loạt sự kiện mang tầm quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế các điểm đến trong nước, đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ du lịch quốc gia.

Trong bối cảnh thị trường du lịch Việt Nam khởi sắc rõ rệt trong hai năm 2023 và 2024 với lượng khách nội địa và quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ, Vinpearl đã đạt được kết quả kinh doanh vượt trội, tăng trưởng ấn tượng hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu và đóng góp đáng kể vào sự phục hồi chung của thị trường du lịch Việt Nam.

Kết thúc năm 2024, doanh thu thuần của Công ty đạt 14.376 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.550 tỷ đồng, tăng lần lượt 55% và 280% so với năm 2023. Quý I/2025, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (gồm dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan) đạt 2.435 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh này cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 83% so với Quý I/2024, đạt 450 tỷ đồng. Tổng doanh thu vận hành (bao gồm các cơ sở được Vinpearl quản lý) đạt gần 12.800 tỷ đồng năm 2024, và gần 3.900 tỷ đồng trong quý I/2025, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 36% và 33% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Vinpearl sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ hệ thống cơ sở hạ tầng, với kế hoạch khai trương nhiều khách sạn, công viên giải trí và sân golf mới. Đặc biệt, công ty sẽ đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Vinpearl đã được thông qua với mục tiêu doanh thu thuần ước đạt khoảng 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 1.700 tỷ đồng cho cả năm 2025. Đây là những con số thể hiện quyết tâm của Vinpearl trong việc đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận từ các dịch vụ cốt lõi.

Với những kết quả kinh doanh ấn tượng và chiến lược đầu tư mạnh mẽ, Vinpearl tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Việc Vinpearl chính thức niêm yết trên HOSE giúp mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hệ thống quản trị để tăng tốc phát triển, đồng thời tạo động lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới./.