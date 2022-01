Vinhomes Grand Park ra mắt tòa tháp căn hộ BE3 – “trái tim” của dự án The Beverly

(TBTCO) - Vinhomes vừa chính thức ra mắt toà tháp căn hộ BE3 thuộc dự án The Beverly (Đại đô thị Vinhomes Grand Park). Thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế vượt trội và đặc quyền khác biệt, BE3 mang tới trải nghiệm sống nghỉ dưỡng phóng khoáng đậm chất Mỹ giữa lòng trung tâm mới của TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tòa tháp BE3 được ví như “trái tim” của The Beverly - dự án căn hộ cao cấp nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park - nhờ hưởng trọn những lợi thế đắt giá nhất có “1-0-2” trên thị trường.

Với vị trí trực diện đại công viên 36ha, BE3 sở hữu tầm nhìn sinh thái triệu đô hiếm có, mang tới cuộc sống khoáng đạt, ngập tràn vượng khí. Từ các căn hộ, hàng loạt công trình biểu tượng như công viên ánh sáng, công viên dã ngoại, hồ trung tâm, phố mua sắm Manhattan… được thu trọn trong tầm mắt. Tòa tháp còn hướng thẳng ra công viên nội khu The Resort, giúp cư dân hưởng thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc của nhịp sống Mỹ giữa lòng TP. Thủ Đức.

Phối cảnh tòa tháp căn hộ BE3 – “trái tim” của dự án The Beverly.

Bên cạnh đó, BE3 cũng sở hữu dải công viên ngay trước sân nhà với đài phun nước, đường dạo uốn lượn, bãi cát trắng mịn, hệ tiểu cảnh cây cỏ nhiệt đới đa dạng, tô đậm chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao.

Theo đuổi phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu kiểu Mỹ, BE3 sở hữu hơn 200 tiện ích đẳng cấp, được thiết kế riêng biệt, mang đến cho chủ nhân tinh hoa một cuộc sống đỉnh cao. Cuộc sống đậm chất Mỹ của cư dân BE3 như được nối dài nhờ chuỗi tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park như: hồ bơi nước mặn ngoài trời, bãi cát nhân tạo Hawaii, khu tập gym dưới nước, vườn suối sương mù, …

Cư dân BE3 sẽ được hưởng chuỗi tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park.

Không chỉ vậy, nơi đây còn sở hữu bộ đôi công viên nội khu được thiết kế hoàn toàn khác biệt nhờ nhiều lớp và nhiều tầng cao độ khác nhau, đem đến những trải nghiệm không gian đa chiều mới mẻ như đang dạo bước quanh đồi Beverly Hills danh tiếng.

Nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân BE3 được hưởng thụ chất sống nghỉ dưỡng khác biệt và hệ sinh thái all in one – đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu. Đó là hệ thống giáo dục cao cấp với 3 trường học Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec quy mô lớn cùng Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam nằm kế cận; xe buýt điện thân thiện với môi trường VinBus giúp việc di chuyển, kết nối nội – ngoại khu dễ dàng

Hội tụ những đặc quyền tiện ích mang tới cuộc sống tiện nghi, hiện đại, đẳng cấp và trải nghiệm đỉnh cao xứng tầm, tòa tháp BE3 do Vinhomes làm chủ đầu tư sẽ là tâm điểm đáng sống bậc nhất giữa lòng TP. Thủ Đức./.