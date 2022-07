Visa hướng đến nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện

(TBTCO) - Visa đang thúc đẩy sự cải tiến tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp tiến đến nền kinh tế kỹ thuật số.

Người tiêu dùng Việt hiện nay thường xuyên mua sắm trực tuyến. Ảnh: do Visa cung cấp

Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên toàn thế giới, định hình lại cách chúng ta sống, làm việc và thực hiện các giao dịch thanh toán. Nghiên cứu của Visa về thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2021 cho thấy hơn 1/2 người tiêu dùng Việt hiện nay thường xuyên mua sắm trực tuyến, đồng thời, họ mong muốn có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ hoặc điện thoại di động ngay tại các cửa hàng vật lý.

https://www.youtube.com/watch?v=rfeFgudLH2A

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: “Đóng vai trò kiến tạo các giải pháp tạo tiền đề cho hành trình số hóa, Visa đang vận dụng trình độ chuyên môn kỹ thuật số hàng đầu thế giới của mình để đảm bảo rằng sự chuyển đổi được diễn ra toàn diện và công bằng. Chúng tôi tin rằng, nền kinh tế kỹ thuật số sẽ tạo ra sự phồn thịnh trên toàn thế giới khi có sự tham gia của tất cả mọi người từ mọi nơi, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân dù đến từ bất cứ nơi đâu”.

Hướng đến sự đổi mới

Các chiến lược khả thi để số hóa và đón nhận sự đổi mới đang là điều rất cần thiết. Khoảng 90% doanh nghiệp nhỏ có hiện diện kỹ thuật số cho rằng sự tồn tại của họ trong đại dịch là nhờ vào thương mại điện tử, theo nghiên cứu Visa Global Back to Business năm 2022.

Visa đã đầu tư mạnh mẽ vào việc tạo ra hệ sinh thái dịch vụ và công nghệ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng với các giao dịch bảo mật, cải tiến và phù hợp nhu cầu của họ. Trong 5 năm qua, Visa dành 9 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực an ninh mạng để phòng chống gian lận và rửa tiền. Nguyên tắc đổi mới đáng tin cậy – ưu tiên cách tiếp cận an toàn khi phát triển các sản phẩm và dịch vụ cho nền kinh tế kỹ thuật số – chính là phương châm phát triển của chúng tôi.

“Đổi mới là nền tảng kinh doanh của chúng tôi và đây cũng là động lực thúc đẩy tương lai của việc lưu chuyển tiền tệ. Ngoài việc xây dựng công cụ cho nền kinh tế kỹ thuật số, chúng tôi cũng đang hỗ trợ các bên liên quan trên tất cả các khía cạnh hoạt động để họ có thể tiếp cận đến kỹ thuật số” - bà Đặng Tuyết Dung giải thích.

Có thể kể đến chương trình Tăng tốc chấp nhận thanh toán số của Visa giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) thiết lập khả năng nhận thanh toán kỹ thuật số chỉ trong vài phút. Chương trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng kiến thức chuyên môn về kỹ thuật số hàng đầu của Visa với mức chi phí thấp nhất.

Mạng lưới cho tất cả mọi người

Điểm mạnh trong mạng lưới của Visa là sự đa dạng. Visa kết nối cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ ở mọi nơi bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự phổ biến các dịch vụ và mạng lưới giúp Visa trở nên năng động và toàn diện hơn, mang lại lợi ích cho mọi người.

Sự phổ biến các dịch vụ và mạng lưới giúp Visa trở nên năng động và toàn diện hơn. Ảnh do Visa cung cấp

Trong đó, niềm tin chính là nền tảng của sự phát triển. Visa đang vận hành mạng lưới mở lớn nhất, năng động nhất về công nghệ, phát triển mối quan hệ đối tác, khách hàng và cá nhân. Người tiêu dùng luôn muốn biết rằng tiền của họ được an toàn khi thực hiện giao dịch qua mạng lưới, và các chủ doanh nghiệp có được lợi thế mở rộng quy mô kinh doanh dựa vào hệ sinh thái thanh toán nhanh chóng và tiện lợi của Visa.

https://www.youtube.com/watch?v=ImTsLtNXbuM

Với nhu cầu mua sắm gia tăng thông qua các phương thức không dùng tiền mặt, trả góp đang tạo ra một cơ hội mới cho thế hệ người tiêu dùng đang tìm kiếm những phương thức thanh toán linh hoạt, đơn giản. Các tùy chọn mua trước trả sau (Buy now pay later, BNPL) đang ngày càng phát triển cùng với sự tăng trưởng của một loạt các tiện ích kỹ thuật số – từ mua sắm trực tuyến đến chạm để thanh toán tại điểm nhận hàng cho đơn hàng trực tuyến đã được soạn sẵn. Trên thực tế, Visa cũng vừa ra mắt chương trình hợp tác mới Visa Ready for BNPL tạo điều kiện cho công ty công nghệ triển khai giải pháp mua trước trả sau (BNPL) của riêng họ, giúp tiếp cận mạng lưới đối tác rộng lớn của Visa và gia tăng độ nhận diện của doanh nghiệp.

Visa tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác bằng cách nâng cao khả năng bảo mật và cho ra mắt các sản phẩm và dịch vụ mới để mọi người có thể tiếp cận giao dịch kỹ thuật số dễ dàng hơn.

Thịnh vượng cho tất cả mọi người

“Chúng ta chỉ thực sự phát triển khi chúng ta chung tay cùng nhau. Đó là lý do vì sao Visa xây dựng mạng lưới dành cho tất cả mọi người” - bà Đặng Tuyết Dung chia sẻ thêm.

“Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân dù họ đến từ bất cứ nơi đâu, bằng cách mang đến các phương thức thanh toán và nhận thanh toán tốt nhất,” bà Đặng Tuyết Dung cho biết. “Đây là niềm tin cốt lõi của chúng tôi và Visa đang làm tất cả trong khả năng để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không những an toàn mà còn dễ dàng được tiếp cận rộng rãi”.

Trong hơn 10 năm qua, Visa đã tăng cường giáo dục kỹ năng quản lý tài chính dành cho sinh viên và cung cấp nền tảng kiến thức về Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn cho các doanh nhân và những ai mong muốn khởi nghiệp. Thông qua chương trình “Giá Trị Sức Mua Của Bạn”, Visa đã hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến đến số hóa các hoạt động của doanh nghiệp, để họ có thể hòa cùng dòng chảy phát triển trong thời kỳ bình thường mới.