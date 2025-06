350.000 tài khoản ngân hàng nghi ngờ gian lận

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định, không có quy định, quy trình nội bộ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp còn vi phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán, phòng chống rửa tiền và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.