VSGroup Invest nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án VS Dragon Villa 800 tỷ đồng tại Long An

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư VS (VSGroup Invest) cho biết, đang nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án VS Dragon Villa được ví như thiên đường nổi trên sông tại tỉnh Long An, với tổng đầu tư 800 tỷ đồng.

“Đảo Rồng” VS Dragon Villa - thiên đường nổi trên sông Thông tin được đại diện tập đoàn chia sẻ mới đây về kế hoạch phát triển giai đoạn tới. Theo đó, dự án được thi công xây dựng bởi Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế xây dựng Trương Gia và được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng với thị trường bất động sản trong thời gian tới. Sở hữu vị trí độc đáo được quy hoạch trên hai cù lao nằm đối xứng và cách nhau 1,5 km tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đảo Rồng VS Dragon Villa có vị trí “vàng” được bao bọc bởi các bề sông nước và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, vừa có sơn vừa có thuỷ. Dự án VS Dragon Villa chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 60 km đường bộ và 50km đường thuỷ, rất thuận tiện cho việc di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về đây và ngược lại. Hai cù lao tương đương với 2 khu biệt thự có diện tích quy hoạch lần lượt là 6ha và 5ha. Trong đó, VS Dragon Villa 1 dự kiến sẽ có 50 căn biệt thự sân vườn với diện tích từ 400m2 – 1.000m2. VS Dragon Villa 2 dự kiến xây 34 căn biệt thự sân vườn có diện tích 400m2 - 800m2. Cả hai khu biệt thự đều theo đuổi phong cách kiến trúc - thiết kế hiện đại đầy tinh tế, kết hợp phong cách sang trọng nhưng không quên nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách tối ưu không gian mở, tạo nên sự hài hoà và kết nối giữa nhà ở và cảnh quan xung quanh. VS Dragon Villa 1 dự kiến có 50 biệt thự sân vườn. Cam kết tín dụng, gia tăng niềm tin và giá trị cho khách hàng Một điểm không thể bỏ qua và là bảo chứng cam kết niềm tin đầu tư cho cư dân, khách hàng đối với dự án này chính là ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng để phát triển VS Dragon Villa. VS Dragon Villa là dự án được ngân hàng cam kết cấp tín dụng Trên thực tế, ngoài vị trí, giá cả và tiện ích thì sự bảo lãnh của ngân hàng cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng không thể không quan tâm khi trước khi quyết định “xuống tiền”, bởi nếu có ngân hàng bảo lãnh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người mua hơn. Theo các chuyên gia luật, bảo lãnh ngân hàng cho các dự án nhà ở là một điểm sáng vì nếu như trước đây, rủi ro luôn nằm về phía người mua do có không ít các dự án bị đình trệ do thiếu vốn, dẫn tới chậm hoàn thiện, trì hoãn thời gian bàn giao, thì hiện nay việc bảo lãnh từ các ngân hàng đã giúp phòng tránh rủi ro cho người mua nhà khi quyền lợi tài chính được bảo vệ bởi đơn vị thứ ba. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gắt gao như hiện nay, quy định này cũng là công cụ góp phần sàng lọc các chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện dự án, hạn chế tình trạng hành động không đi kèm cam kết trong lĩnh vực bất động sản. Có thể khẳng định, việc cam kết cấp tín dụng từ ngân hàng giúp bảo vệ tốt nhất cho khách hàng, bảo đảm cho người mua bất động sản hình thành trong tương lai tránh được rủi ro bị mất vốn khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết. Mặt khác, theo Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư các dự án bất động sản phải được ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính nếu muốn bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là một yêu cầu đặc biệt quan trọng để đảm bảo những quyền lợi cốt lõi của khách hàng khi mua các sản phẩm bất động sản. Với những “yếu tố vàng” này, Tập đoàn Đầu tư VS tin rằng, VS Dragon Villa là dự án bất động sản giàu tiềm năng sinh lời, mang lại nhiều giá trị cho cư dân và nhà đầu tư./.

Mai Hoa