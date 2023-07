Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính: 20 năm ghi dấu đậm nét trong sự phát triển của ngành Tài chính

(TBTCO) - Năm 2003, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính được tái thành lập. 20 năm là thời gian không dài so với quá trình phát triển của ngành Tài chính, Vụ Pháp chế đã trở thành nhân tố quan trọng trong sự phát triển chung, trở thành “người gác cổng” đáng tin cậy, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của ngành Tài chính trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.

Nhìn lại 20 năm xây dựng và trưởng thành, một quãng thời gian không quá dài so với cả chiều dài lịch sử của ngành Tài chính, nhưng cũng đủ để Vụ Pháp chế kịp ghi dấu ấn của mình trên nhiều lĩnh vực công tác của ngành.

Tập thể lãnh đạo, nhân viên Vụ Pháp chế nỗ lực góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật, trong 20 năm qua, Vụ Pháp chế đã chủ trì trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 2 luật; trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính để trình Bộ Chính trị 1 dự thảo chỉ thị. Cùng với đó là 22 quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 151 thông tư - quyết định - chỉ thị - thông tư liên tịch của Bộ Tài chính.

Với nhiệm vụ chủ trì thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp chế đã thực hiện thẩm định tổng số 4.094 thông tư - thông tư liên tịch, quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính trước khi lãnh đạo bộ ký ban hành.

Được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ, Vụ Pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các năm 2005, 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Cùng với đó là các chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và từng giai đoạn 5 năm.

Nhiệm vụ về xây dựng và phát triển thị trường các-bon trong nước là nhiệm vụ rất mới mà Bộ Tài chính được giao. Từ vị thế hết sức lúng túng, bỡ ngỡ khi được giao nhiệm vụ chủ trì, đến nay trên cơ sở rà soát pháp luật trong nước, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và tham vấn các bên liên quan về mô hình tổ chức thị trường, Vụ Pháp chế đã bước đầu xây dựng được dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, với mục tiêu sàn giao dịch tín chỉ các-bon được vận hành thí điểm vào năm 2025 và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2028.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Bộ Tài chính đã đi vào nề nếp. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật góp phần kịp thời phát hiện ra những vấn đề vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thực tiễn; từ đó tham mưu Bộ Tài chính có hướng giải quyết triệt để, hiệu quả.

Với những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức trong nhiều năm qua, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015, nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Tài chính, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành có liên quan.

Đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập

Từ nay đến năm 2025 là thời kỳ quan trọng, tiền đề trong thực hiện Chiến lược Phát triển đất nước giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cho việc xây dựng và quản lý điều hành tài chính - ngân sách phải vừa tích cực nhưng vẫn bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh nền tài chính quốc gia.

Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính trong giai đoạn tới hết sức nặng nề, là một đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi ngành Tài chính phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thiện thể chế tài chính với một số trọng tâm.

Trước hết là hoàn thiện thể chế tài chính phải góp phần phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế tài chính tiếp tục gắn và tạo cơ sở pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính cần tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi phương thức quản lý, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính, đáp ứng đòi hỏi cao của sự phát triển khoa học công nghệ. Thể chế tài chính phải tiếp cận nhanh với các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của việc hội nhập ngày càng sâu rộng về kinh tế.

20 năm là một hành trình dài gian khó. 20 năm cũng là một dấu mốc lịch sử để tập thể Vụ Pháp chế nhìn lại những việc đã làm được, biến chặng đường ấy trở thành động lực, thành hành trang. Từ đó phấn khởi, tự tin xác định tốt hơn vai trò, vị trí của mình, nỗ lực rèn luyện, học tập, xây dựng đơn vị mạnh về nghiệp vụ, đoàn kết kỷ luật; đổi mới, sáng tạo để thực hiện hiệu quả hơn nữa.

Nói về quá trình phát triển của đơn vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định, Vụ Pháp chế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính theo hướng cải cách, đổi mới và hội nhập; tài chính đã khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy, mở đường cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.