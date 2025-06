Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Học viện Tài chính

(TBTCO) - Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 20.403 tỷ đồng, tăng 26,6% so với dự toán trung ương giao, tăng 4,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,5% so với năm 2023 thực hiện.