Xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống

Nhiều địa phương đã hoàn thành

xây dựng nông thôn mới Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, tính đến tháng 10/2021, cả nước có 5.360/8.233 xã (chiếm 65,1%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 17 xã so với tháng 9/2021, trong đó: Có 468 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 72 xã so với tháng 9/2021) và 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,7 tiêu chí/xã. Có 201 đơn vị cấp huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 huyện so với tháng 9/2021, chiếm khoảng 30,3% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước. Có 12 tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên và Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.