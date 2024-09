Xoay quanh các gói thầu đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, Xổ số kiến thiết Long An nói gì?

(TBTCO) - Ông Võ Duy Phú – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho hay, các gói thầu đi nước ngoài được đơn vị tổ chức trong 2 năm qua, chủ yếu là để khuyến khích các đại lý nhằm tăng doanh thu sự nghiệp

Trụ sở của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Ảnh: Hoàng Dương

Giúp kinh doanh hiệu quả hơn

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Võ Duy Phú – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết, trong 3 năm từ 2020 - 2022, việc kinh doanh hoạt động xổ số kiến thiết của công ty đi vào giai đoạn rất khó khăn.

Do đại dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ vé số rất thấp (chỉ khoảng 86,64% doanh số phát hành), làm ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động kinh doanh, cũng như chưa hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đã có những giải pháp phù hợp, chính sách chăm sóc khách hàng và công ty đã tổ chức đi nước ngoài cho các đại lý vé số kiến thiết Long An (94 người).

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc tỉnh Long An (26 người) đi học tập kinh nghiệm nghiệp vụ xổ số tại các nước có trình độ phát triển cao về công nghệ, tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số.

Qua đó, chuyến đi cũng để nghiên cứu học tập cách làm hay, vận dụng kinh nghiệm vào hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trong nước nhằm đạt hiệu quả cao, tăng tỷ lệ tiêu thụ vé số, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh nhà.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đã tổ chức công khai lựa chọn các nhà thầu có chuyên môn, năng lực trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành để vận chuyển đưa đoàn đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài trong năm 2023 gồm châu Âu (Pháp, Ý, Thụy Sỹ); châu Á (Dubai). Riêng năm 2024 tại Đài Loan là cho nhân viên, người lao động công ty (khoản chi có tính chất phúc lợi).

Hồ sơ mời thầu được lập bởi đơn vị tư vấn có chuyên môn năng lực và căn cứ theo quy định của pháp luật được thẩm định phê duyệt và đăng tải công khai trên mạng để cho nhiều nhà thầu có năng lực biết tham dự.

Về mục tiêu và tính chất công việc của gói thầu là cung cấp dịch vụ "Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số" tại nước ngoài nên những nội dung công việc yêu cầu đều được thể hiện rõ và cụ thể trong Chương V (yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu). Số lượng người tham gia, thời gian tổ chức, phương tiện, lịch trình đi (có thời gian và địa điểm), nơi nghỉ ngơi và ăn uống.

Mục tiêu là đoàn học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số bắt đầu học tập từ địa điểm đầu tiên là tại sân bay nhập cảnh trên nước bạn đến tất cả các điểm trong nội địa của nước sở tại và kết thúc học tập khi đoàn đến sân bay về nước.

Đồng thời, thông qua nhà thầu cung cấp thêm những địa điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước sở tại qua lịch trình di chuyển của đoàn.

“Thời gian khảo sát hoạt động xổ số tại các nước bạn còn được sắp xếp, điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế tại nước bạn. Sau mỗi chuyến đi đều có báo cáo thu hoạch đúc rút kinh nghiệm, đồng thời có đề xuất những giải pháp cải tiến, vận dụng cách làm hay cho nghiệp vụ xổ số trong nước”, ông Võ Duy Phú – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An nói.

Trong quá trình triển khai lập hồ sơ mời thầu chưa thể đề cập cụ thể ngày nào sẽ học tập, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn mời thầu nhìn nhận sự thiếu sót này. Tuy nhiên, khi tiến hành thương thảo hợp đồng mới nêu rõ chi tiết lịch trình học tập kinh nghiệm vào trong hợp đồng. Cụ thể:

Tại châu Âu (Pháp Ý, Thụy Sỹ), ngày 1 đoàn học tập tại Trung tâm Xổ số kiến thiết Paris. Ngày 3, đoàn học tập tại Trung tâm Xổ số kiến thiết Geneva. Ngày 5, đoàn học tập tại Trung tâm xổ số kiến thiết Milan.

Tại châu Á (Dubai), ngày 2 đoàn học tập kinh nghiệm tại Văn phòng xổ số kiến thiết BigWin Raffle.

Tại Đài Loan cho nhân viên, người lao động của công ty. Ngày 3 đoàn học tập tại Văn phòng vé số Đài Bắc tại No. 602, Guangfu S. Rd., Da’an Dist., Taipei City. Ngày 4 đoàn học tập tại Văn phòng xổ số Đài Trung tại No. 130, Minquan Rd., Central Dist., Taichung City. Ngày 6 đoàn học tập tại Văn phòng xổ số tại Cao Hùng tại No. 183, Linsen 3rd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City.

Xổ số kiến thiết Long An tặng quà cho người bán vé số dạo là việc làm thường niên. Ảnh: An Thuận

Các chuyến đi kết hợp

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An khẳng định, các chuyến đi trên là “học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số”, không có “hợp thức hóa” việc tổ chức đi tham, quan du lịch nước ngoài...

Các chuyến đi có chính sách chế độ trong quá trình học tập, có kết hợp tham quan một số điểm tập trung đông người để tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán địa phương.

Đồng thời, kết quả đạt được là đã tiếp thu được phương pháp quản lý hiệu quả, tăng doanh số bán, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh nhà cũng như góp phần xây dựng các công trình công cộng, chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội góp phần phục vụ tốt hơn cho đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Duy Phú dẫn chứng, về tình hình nộp ngân sách nhà nước, năm 2019 công ty đã nộp ngân sách đạt 1.962,531 tỷ đồng (đạt 151% so với kế hoạch là 1.300 tỷ đồng).

Năm 2020 nộp ngân sách đạt 1.616,975 tỷ đồng (đạt 107,8% so với kế hoạch là 1.500 tỷ đồng).

Năm 2021 nộp ngân sách đạt 1.290,422 tỷ đồng (đạt 86% so với kế hoạch là 1.300 tỷ đồng) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động kinh doanh cũng như chưa hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao.

Năm 2022 nộp ngân sách đạt 1.780,616 tỷ đồng (đạt 118,7% so với kế hoạch là 1.500 tỷ đồng).

Năm 2023 nộp ngân sách đạt 2.154,649 tỷ đồng (đạt 135,5% so với kế hoạch là 1.590 tỷ đồng).

Trong năm 2024, lũy kế đến tháng 9/2024 đã nộp ngân sách đạt 1.668,882 tỷ đồng (đạt 88,9% so với kế hoạch là 1.878 tỷ đồng).

Về an sinh xã hội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đã xây dựng nhà tình nghĩa từ năm 2019 đến tháng 9/2024 là 34 căn và sữa chữa là nhà tình nghĩa là 75 căn; xây dựng nhà đại đoàn kết từ năm 2019 đến tháng 9/2024 là 437 căn; chăm lo y tế, giáo dục, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An còn hỗ trợ nón, án thun, áo mưa, bóp kéo, sổ dò, hàng nhu yếu phẩm (đường, bột ngọt, nước tương, cá hộp, dầu ăn, sữa)…và các mặt hàng khác cho người bán vé số lẻ thông qua các đại lý cấp 1 vé số Long An cùng các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội khác.

Theo thống kê, năm 2019 hỗ trợ tổng 3,003 tỷ đồng; năm 2020 hỗ trợ tổng 8,239 tỷ đồng; năm 2021 hỗ trợ tổng 31,638 tỷ đồng; năm 2022 hỗ trợ tổng 6,235 tỷ đồng; năm 2023 hỗ trợ tổng 11,267 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 9 năm 2024 đã hỗ trợ tổng 9,026 tỷ đồng.