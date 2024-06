(TBTCO) - Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR do hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.

Theo quyết định của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR ở địa chỉ 30/9C Đường số 19, Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; hành vi trên là vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3, Điều 71 của Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, tình tiết tăng nặng trong lần xử phạt này là công ty có 8 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm thuộc cùng một hành vi vi phạm và được phát hiện trong cùng một lần kiểm tra.

Xử phạt 75 triệu đồng, buộc tiêu huỷ 8 mỹ phẩm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR. Ảnh: TL.

Ngoài phạt tiền, Thanh tra Bộ Y tế cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR là thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm.

8 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi của của Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR gồm: Roja Parfums Amber Aoud Parfum; Roja Parfums Diaghilev Parfum; Histoies De Parfums Ceci N'est Pas Un Flacon Bleu - This Is Not A Blue Bottle 1/.6 Eau De Parfum; Histoies De Parfums 1740 Eau de Parfum; Histoies De Parfums 1804 Eau de Parfum; Liquides Imaginaires Navis Eau De Parfum; Liquides Imaginaires Bello Rabelo Eau de Parfum; Liquides Imaginaires Ile Pourpre Eau de Parfum.