Yếu tố nào giúp bất động sản hàng hiệu chinh phục thị trường?

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý II/2016, thị trường Hà Nội có khoảng 6.000 căn hộ đã được bán, tăng 7% so với quý I và tăng 30% so với cùng kỳ 2015. Tỷ lệ hấp thụ đạt 35%, tăng 1% so với quý trước.