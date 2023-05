14 người tử vong do tai nạn giao thông ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

(TBTCO) - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2/5/2023 toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 17 người.

So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó: Đường bộ xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 17 người; so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn; so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 số vụ, người chết, người bị thương không tăng, không giảm.

Sau 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc đã xảy ra 105 vụ TNGT, làm chết 50 người, bị thương 64 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 9 vụ, giảm 5 người chết và giảm 11 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 9.703 trường hợp vi phạm; phạt tiền 20 tỷ 877 triệu đồng; tạm giữ 168 xe ô tô, 4.426 xe mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 giấy phép lái xe (GPLX) các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.428 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.082 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 78 trường hợp; quá khổ giới hạn 09 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 05 trường hợp; vi phạm ma túy 04 trường hợp; chở quá số người quy định 148 trường hợp.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đường thủy nội địa: kiểm tra, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng. Đường sắt: kiểm tra, phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng.

Trong ngày 2/5/2023, có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h chiều 1/5, tại Km 194+500 trên quốc lộ (QL) 1A, đoạn qua xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Xe máy BKS 16H7 - 31xx do một nam tài xế điều khiển chở theo một phụ nữ di chuyển trên QL1A (hướng từ huyện Thường Tín đi Phú Xuyên), đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 59H1 - 105.xx do một nam tài xế điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú đối đầu cực mạnh khiến cả 2 nam tài xế tử vong tại chỗ, người phụ nữ ngồi sau bị thương, được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường vụ tai nạn, hai xe máy hư hỏng nặng, biến dạng ở phần đầu, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Chiều 1/5, xe tải mang BKS 84C-050.12 lưu thông theo hướng Bảo Lộc đi TP. Hồ Chí Minh. Khi đến khúc cua đoạn gần cuối chân đèo, thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai thì bất ngờ mất lái và lật nằm nghiêng. Trong lúc xe tải bị lật gây ra tai nạn giao thông liên hoàn với 2 xe máy đi ngược chiều và ô tô 7 chỗ khiến 5 người bị thương. Giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng cả 2 chiều

Tình hình giao thông ngày 2/5 tại các tuyến ra, vào cửa ngõ các thành phố lớn ổn định, mật độ giao thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên các tuyến cao tốc, phương tiện lưu thông bình thường./.