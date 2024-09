2 tổ hợp dự án cao tầng của Phát Đạt tại Bình Dương đã hoàn thiện giấy phép xây dựng

(TBTCO) - Với việc Dự án Thuận An 2 được cấp giấy phép cho giai đoạn 2, Tổ hợp dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đã nhận đầy đủ giấy phép xây dựng từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Phát Đạt đang đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Quỳnh

Cụ thể, tháng 9/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chính thức cấp Giấy phép xây dựng số 2904/GPXD cho Công ty CP Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Hòa Phú (công ty con của Phát Đạt).

Theo giấy phép này, Phát Đạt được triển khai xây dựng các hạng mục thuộc phần hầm, phần thân của dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2, tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dự án Thuận An 2 có diện tích hơn 2,65ha, cao 39 tầng, với tối đa 4 tầng hầm, cung cấp khoảng 3.270 căn hộ và 16 căn nhà phố liền kề. Đây là dự án thuộc tổ hợp dự án rộng 4,46 ha, với 2 khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2, có vị trí đắc địa tại trung tâm phát triển của TP. Thuận An, kết nối với đại lộ Bình Dương, đường Phú Lợi và đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Như vậy, Phát Đạt đã hoàn tất toàn bộ giấy phép xây dựng cho Tổ hợp dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2.

Tổ hợp dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 là dự án có quy mô lớn nhất của Phát Đạt tại tỉnh Bình Dương và cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp bộ đôi tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường – LEED and FitWel.

Được biết, các tiêu chuẩn này đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, thân thiện với môi trường cũng như hiệu quả cao hơn trong vận hành, cụ thể như tiết kiệm năng lượng, điện, nước…

Phía Phát Đạt cho biết, hiện nay đang ráo riết đẩy mạnh triển khai các hoạt động thi công, xây dựng, tiến tới giai đoạn tính tiền sử dụng đất, đưa dự án vào triển khai kinh doanh trong quý IV/2024 nhằm sớm cung ứng các sản phẩm chất lượng tới khách hàng.