3.443 ca cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(TBTCO) - Tối 27/1, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có đến 3.443 ca cấp cứu vì đánh nhau, trong số đó là 1.487 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và có 11 trường hợp tử vong.

Cụ thể, tính đến 7 giờ ngày 27/1, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 127.396 bệnh nhân. Sau 7 ngày nghỉ tết (từ sáng ngày 29/12 đến ngày 6/1/2023 âm lịch), tổng số ca khám, cấp cứu tại các bệnh viện là 381.216 ca, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 173.351 ca, tăng 38,9%. Tổng số ca phẫu thuật các loại là 19.435 ca, tăng 11,4%.

Gần 3.500 trường hợp phải cấp cứu vì đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Văn Nam.

Về số ca khám, cấp cứu và nhập viện do tai nạn giao thông, Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, đã có gần 30.000 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 10,4% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, gần 11.000 trường hợp phải nhập viện điều trị (tăng 15%), 235 người tử vong vì tai nạn giao thông, giảm 7% so với Tết 2022.

Bên cạnh đó, số ca cấp cứu do ngộ độc, rối loạn tiêu hóa và tai nạn liên quan đến pháo, vật liệu nổ cũng gia tăng. Trong 7 ngày nghỉ tết đã có 813 ca, chiếm 0,2% trong tổng số khám, cấp cứu; 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Về tai nạn lao động, sinh hoạt, trong 7 ngày nghỉ tết có 13.950 ca khám, cấp cứu, chiếm 4,3% trong tổng số khám, cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 23 ca tử vong.