Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các cơ sở y tế đang điều trị cho hơn 243 nghìn người bệnh

(TBTCO) - Chiều 4/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tất cả các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông, hiện còn hơn 243 nghìn người bệnh đang điều trị.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc cho thấy, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ ngày 04/5/2025 là 243.279 người.

Trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 03/5/2025 đến 7 giờ ngày 04/5/2025, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 128.580 lượt người bệnh.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh tại Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh: TL.

Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú trong kỳ báo cáo là 30.861 người. Tổng số ca tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 201 người bệnh.

Tổng số người bệnh chuyển viện nội trú là 2.178 người. Tổng số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 19.238 người.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho hay, trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 03/5/2025 đến 7 giờ ngày 04/5/2025 tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 2.676 người.

Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.132 người; chuyển viện là 235 người.

Tử vong nghi do tai nạn giao thông là 10 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 6 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 4 người. Số bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về là 12 người. Số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 4/5/2025 tức là 6.491 người./.