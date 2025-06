6 cửa hàng café Highlands sẽ có mặt tại hệ thống Sun World, Sun Hospitality trong 2025

(TBTCO) - Vừa qua, tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun Hospitality&Entertainment Group – thương hiệu vui chơi giải trí & nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Sun Group đã chính thức ký kết với thương hiệu café hàng đầu Việt Nam – Highlands Coffee.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng phát triển chuỗi cửa hàng Highlands Coffee tại các cơ sở kinh doanh của khối SHE (Sun Hospitality&Entertainment Group). Trong ngày 15/6 vừa qua, cửa hàng Highlands Coffee đầu tiên trong hệ thống SHE đã chính thức ra mắt tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng).

Lễ ký kết có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo SHE group và Highlands Coffee. Ảnh: SG.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2025, hai bên sẽ cho ra mắt 06 cửa hàng Highlands trên hệ thống các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng của SHE.

Hai bên mong muốn sự hợp tác này sẽ góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách tại các khu du lịch Sun World, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trong hệ thống Sun Hospitality. Từ đó, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và hiệu quả khai thác kinh doanh cho cả hai bên thông qua sự cộng hưởng về hệ sinh thái – thương hiệu – dịch vụ.

Bày tỏ sự vui mừng tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Kim Anh - Giám đốc phát triển mạng lưới toàn quốc của Highlands Coffee chia sẻ: “Highlands Coffee theo đuổi sứ mệnh mang tinh hoa cà phê Việt đến gần hơn với cuộc sống hiện đại của người Việt – không chỉ giữ trọn giá trị truyền thống, mà còn không ngừng đổi mới để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Xa hơn nữa, chúng tôi hướng tới việc xây dựng một mô hình bền vững để đưa tinh hoa cà phê Việt vươn ra thế giới.

Sau 25 năm không ngừng phát triển, chúng tôi hiểu rằng: để tiếp tục hành trình ấy, chúng tôi cần những người bạn đồng hành có cùng tầm nhìn và tinh thần đổi mới. Sun Group chính là một đối tác chiến lược như vậy – một thương hiệu tiên phong không chỉ trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng, mà còn trong việc tạo nên những điểm đến mang đậm dấu ấn Việt Nam vươn tầm thế giới. Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu cột mốc hợp tác giữa hai thương hiệu lớn, mà còn mở ra cơ hội để Highlands Coffee có mặt tại nhiều điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc trên toàn quốc”.

Cửa hàng Highlands Coffee trên đỉnh Bà Nà thu hút đông khách ngay những ngày đầu mở cửa. Ảnh: SG.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Lâm An - Phó Tổng Giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng (SHE Group) –thuộc Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Hôm nay là sự khởi đầu tuyệt vời cho hành trình tới đây của Highlands. Với ý nghĩa tên gọi của Highlands thì có lẽ vị trí trên đỉnh cao nhất Đà Nẵng như Bà Nà Hills là điểm không thể đúng hơn để khai mở một cửa hàng mới của thương hiệu. Highlands và SHE gặp nhau ở cùng một tầm nhìn, đó là mang ẩm thực, văn hóa và khát vọng Việt Nam vươn tầm quốc tế. Điều đó cũng đúng với triết lý mà chúng tôi đang theo đuổi: “Mang thế giới về Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới”. Với mục tiêu ấy, chúng tôi không thể thiếu những đối tác chiến lược trong suốt hành trình của mình để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Tại Sun World Ba Na Hills nói riêng và các điểm đến của SHE nói chung, trải nghiệm khách hàng là mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi hướng tới. Với sự đồng hành của Highlands Coffee, chúng tôi tin rằng, chúng ta sẽ cùng nhau mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực kết hợp với nghệ thuật, thiên nhiên và con người, thật sự chất lượng và khác biệt”.

Sun Hospitality&Entertainment Group thuộc Tập đoàn Sun Group định vị một thương hiệu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Trong đó, hệ thống Sun World gồm 9 công viên giải trí và khu du lịch, trải khắp ba miền đất nước: Sun World Ba Na Hills, Da Nang Downtown (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Hà Nam), Sun World Cát Bà (Hải Phòng), Sun World Sầm Sơn (Thanh Hóa) với mỗi Sun World là một phiên bản khác biệt, chứa đựng những trải nghiệm độc đáo, hàm chứa sắc màu văn hóa, con người và cảnh sắc thiên nhiên riêng có của mỗi vùng đất.

Sự hợp tác của hai thương hiệu lớn hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực kết hợp với nghệ thuật, thiên nhiên và con người, thật sự chất lượng và khác biệt. Ảnh: SG.

Du khách không chỉ được thưởng thức đồ uống hấp dẫn của thương hiệu Highlands mà còn được trải nghiệm nhiều lễ hội hấp dẫn trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: SG.

Trong khi đó, hệ thống Sun Hospitality Group quy tụ 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tại Việt Nam, trong đó có nhiều resort danh giá liên tục được giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Capella Hanoi…

Ra đời từ năm 1999, Highlands Coffee là thương hiệu tiên phong trong việc gìn giữ và hiện đại hóa tinh thần cà phê Việt – với sứ mệnh “Tự hào nâng tầm di sản Việt”. Từ những ly cà phê phin truyền thống đến chuỗi cửa hàng hiện đại, Highlands đã trở thành một phần của lối sống đô thị năng động, với hơn hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc. Không chỉ đơn thuần là một thương hiệu cà phê, Highlands giờ đây đã trở thành một biểu tượng, một niềm tự hào quốc dân và đang từng bước khẳng định vị thế riêng của một thương hiệu cà phê Việt Nam uy tín trên trường quốc tế.

Sự hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực và vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng hứa hẹn không chỉ kiến tạo nên những chuẩn mực mới trong ngành dịch vụ, mà còn góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam, góp phần đưa tinh hoa Việt Nam đến gần hơn với khách hàng trong nước và quốc tế./.