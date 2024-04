Đà Nẵng: Sun Property ra mắt “siêu phẩm” Sun Ponte Residence ven sông Hàn

(TBTCO) - Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) giới thiệu ra thị trường dự án Sun Ponte Residence tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi còn lại kề bên sông Hàn, Đà Nẵng. Đây là “siêu phẩm” tiếp theo góp phần viết tiếp hành trình kiến tạo phong cách sống mới hiện đại, hội nhập, đầy đủ tiện ích ngay trung tâm thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Sun Ponte Residence là tổ hợp bất động sản cao cấp và hiện đại, ôm trọn tầm view mỹ cảnh Đà thành, mang đến cho cư dân tinh hoa cuộc sống tiện nghi, không gian thoáng đãng, đủ đầy tiện ích văn minh và ngập tràn hạnh phúc.

Tổ hợp bao gồm 2 phân khu: phân khu cao tầng The Ponte và phân khu thấp tầng The Rio được ngăn cách bởi tuyến đường Trần Hưng Đạo. Phân khu The Rio kề bên sông Hàn mang đến các townhouse đa năng được thiết kế theo mô hình boutique hotel, đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh dịch vụ thương mại và các sản phẩm villa phiên bản giới hạn – kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu bậc nhất Đà thành.

Phối cảnh minh họa Sun Ponte Residence. Ảnh Sun Property.

Tổ hợp Sun Ponte Residence tiếp tục được thừa hưởng các giá trị “vàng” trong hệ sinh thái “3 chân kiềng” của Sun Group tại Đà Nẵng, với những công trình mang dấu ấn vượt thời gian như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River… góp phần nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong khi, phân khu cao tầng The Ponte gồm 2 tòa tháp được kết nối trên cao từ tầng 19 đến tầng 24 tạo nên 1 hình khối độc đáo như “cây cầu trên không” nhìn ra sông Hàn, thì The Ponte sở hữu đa dạng loại hình căn hộ, trong đó có những căn không gian rộng hay linh hoạt công năng, hứa hẹn là tổ ấm an yên cho các gia đình chuộng không gian thoáng hay đa thế hệ.

Nằm ngay mặt sông Hàn, giữa 2 cây cầu nổi tiếng là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý trong bán kính chỉ 1.5 km, tổ hợp Sun Ponte Residence sở hữu vị trí “kim cương”, giao điểm của những tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt – đại lộ kết nối trực tiếp từ cầu Rồng ra bãi biển Mỹ Khê, quy tụ nhiều khách sạn, nhà hàng ẩm thực; đường Trần Hưng Đạo – tuyến đường ven sông sầm uất bậc nhất Đà Nẵng và cũng là cung đường đón hàng triệu du khách đến với lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF)… tạo nên tọa độ sống lý tưởng để khám phá trọn vẹn nhịp sống và văn hóa của thành phố.

Vị trí đắc địa mang lại tầm view tuyệt đỉnh “5 trong 1” cho tổ hợp. Đó là sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê tuyệt sắc, mây trời Đà thành yên bình, phố thị lung linh ban ngày, rực rỡ về đêm và bán đảo Sơn Trà hùng vĩ. Nơi đây được ví như “tọa độ ngắm cầu Rồng đẹp nhất Đà thành” hay ngắm trọn pháo hoa rực rỡ… Đây là những đặc quyền mà bất kỳ ai cũng khao khát khi chọn an cư, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Dự án sở hữu tọa độ ngắm cầu Rồng đẹp bậc nhất Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh Sun Property.

Kiến trúc giao thoa giữa hiện đại và truyền thống cũng góp phần tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho Sun Ponte Residence. Dự án được “chắp bút” bởi "gã khổng lồ" Aedas - top 5 công ty tư vấn và thiết kế toàn cầu, lấy cảm hứng từ làng chiếu hoa Cẩm Nê vang danh Đà thành nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Các mảng khối, đường nét được lựa chọn và kết hợp hài hòa tạo nên giá trị kiến trúc và thẩm mỹ, xen kẽ các không gian xanh theo trục đứng mang đến sự thân thiện, hòa hợp tự nhiên, các mặt được thiết kế đồng dạng giúp phát huy tối đa tầm view “triệu đô”.

Bên cạnh những loại hình căn hộ truyền thống, Sun Ponte Residence với 2 dòng căn hộ khác biệt là UNI và ELA hứa hẹn sẽ được các hộ gia đình “săn đón”. UNI là mô hình căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích lớn loại hình này được đánh giá rất phù hợp cho các gia đình thích không gian thoải mái hay đông người nhưng vẫn đảm bảo sự quây quần, ấm cúng. Đặc biệt, trong đó có những căn hộ “hàng thửa”, với ban công rộng tới 3,1 m (gấp 3 lần các căn hộ phổ biến hiện nay) để gia chủ thỏa sức “biến tấu” thành khu vườn nhỏ hay sáng tạo một góc thư giãn, café hoặc BBQ thật chill…

Trong khi, ELA sẽ là loại hình căn hộ dual key – căn hộ có hai không gian với lối đi riêng biệt nằm trên cùng một mặt sàn. Với ưu điểm độc đáo này, gia chủ có thể làm không gian sống cho gia đình nhiều thế hệ hoặc cũng có thể gia tăng thu nhập bằng cách vừa ở, vừa cho thuê theo phòng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư, khép kín.

Bộ sưu tập tiện ích của Sun Ponte Residence sẽ mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân. Ảnh phối cảnh Sun Property.

Được thiết kế theo mô hình tổ hợp, Sun Ponte Residence sẽ mang đến hệ thống tiện ích đa năng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giao lưu kết nối… của cư dân tinh hoa.

Phân khu The Ponte được bố trí hệ thống tiện ích cao cấp ngay nội khu, được phân luồng hợp lý giữa các không gian 2 tòa nhà, đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho cư dân tương lai như: khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, sân vườn, nhà hàng, cafe, bể bơi vô cực hướng sông… Dịch vụ quản lý, an ninh, hệ thống thang thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy cao cấp, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân.

Song song, phân khu The Rio vừa thừa hưởng hệ tiện ích của The Ponte, vừa sở hữu những tiện ích đắt giá như đường ven sông Hàn, các tiện ích ngoại khu gồm đường dạo bộ, quảng trường, công viên ven sông… mang đến không gian sống tiện nghi, đầy sức sống cho gia chủ.

“Giá trị bất động sản Sun Property được tạo nên không chỉ bởi các giá trị chất lượng – đẳng cấp – khác biệt thừa hưởng từ thương hiệu Sun Group, mà còn được cộng hưởng sức mạnh của hệ sinh thái quy mô quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những bất động sản cao cấp khu vực ven sông Hàn vừa dễ dàng đầu tư, kinh doanh, cho thuê cũng như không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian. Sau những dự án đẳng cấp như Sunneva Island, Sun Cosmo Residence Da Nang, chúng tôi kỳ vọng Sun Ponte Residence sẽ là biểu tượng mới thắp sáng Đà Nẵng trong kỷ nguyên phồn vinh – thịnh vượng – hội nhập toàn cầu” - đại diện Sun Property khẳng định.