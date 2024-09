Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4 với 2 kịch bản đổ bộ

(TBTCO) - Khoảng sáng 17/9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và ngày 18/9 mạnh lên thành bão (bão số 4) với sức gió mạnh cấp 8 khi di chuyển đến vùng biển giữa Biển Đông.

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: NCHMF

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/giờ.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, vị trí của áp thấp nhiệt đới hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 (Yagi), tức là cùng ở vị trí phía Đông đảo Luzon (Philippines). Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, lượng ẩm với cơn bão khác đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão, sẽ phải mất 1 - 2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão.

Ngoài chịu sự tương tác với cơn bão đang hoạt động ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, sáng 17/9 khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ có xu hướng mạnh dần, nhưng đến ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão. Sau khi bão di chuyển đến khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có khả năng xảy ra 2 kịch bản.

Kịch bản thứ nhất khi mạnh lên thành bão sẽ di chuyển thẳng vào khu vực Trung Trung Bộ. Kịch bản thứ hai là sau khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng di chuyển lên Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, nếu theo kịch bản thứ hai, bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến đất liền vào cuối tuần. Theo các mô hình dự báo của Việt Nam và quốc tế, cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão không thể mạnh như bão số 3 Yagi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng lưu ý, trước mắt, với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sau khả năng cao trở thành cơn bão số 4, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định sẽ có gió mạnh, sóng lớn trên biển ở khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông, phía Đông của Kinh tuyến 114, phía Bắc vĩ tuyến 14.

Dự báo, từ sáng 17/9, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7 - 9, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực đều chịu ảnh hưởng nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.